July hangi ay ve Türkçesi ne? Jul hangi ayın kısaltması? Türkçede July ne demek?

İngilizce dünyada yaygın olarak kullanılan diller arasında yer alıyor. Birçok yerde karşımıza çıkmakta olan İngilizce kelimeler arasında özellikle de ay isimleri yer almakta. Peki, July hangi ay ve Türkçesi nedir? Jul hangi ayın kısaltması? Türkçede July ne demek?

İngilizce olarak ayları öğrenmek isteyenler bunu kolay bir şekilde başarabilir. Bunun için Türkçe ayları yazarak karşılarına ise İngilizcelerini yazmalısınız. Bu sayede İngilizcede yer alan ayları kolaylıkla öğrenmiş olacaksınız. Peki, July hangi ay ve Türkçesi nedir? Jul hangi ayın kısaltması? Türkçede July ne demek? İşte detaylar haberimizde...

JULY HANGİ AY VE TÜRKÇESİ NEDİR?

Ayların içerisinden 7. sırada yer alır. Yaz mevsimlerinde birinci sırada haziran, ikinci sırada temmuz, üçüncü sırada ise ağustos bulunmaktadır. Yanı temmuz ayı yaz mevsiminin ikinci ayını oluşturur. Ancak bu durum Kuzey Yarım Küre için geçerli olan bir durumdur. Güney Yarım Küre'de ise bu durumun tam tersidir. Güney Yarım Küre'de bu ay en soğuk aylardan biridir. Hatta 2. sırada aynı şekilde yer almaktadır.

JUL HANGİ AYIN KISALTMASIDIR?

Jul ayı Türkçe' de haziran ayına denk gelir. Haziran ayı da temmuz ayı gibi yaz mevsimine ait olan bir aydır. Bu ayda oldukça sıcak geçmektedir. Bu ay yaz mevsimleri içerisinden 1. sırada yer almaktadır. Yaz ilk olarak bu ay ile başlar. Bu nedenle bu ay da havalar henüz çok fazla ısınmamış, bir ısınma aşamasında olmaktadır. Temmuz ayı ile birlikte havalar iyiden iyiye sıcak olur. Bu durum temmuz ayında olduğu gibi yine Güney Yarım Küre'de tam tersi şekilde gerçekleşir.

AYLAR VE TÜRKÇELERİ

January (Jan): Ocak,

February (Feb): Şubat,

March (Mar): Mart,

April (Apr): Nisan,

May : Mayıs,

June: Haziran,

July : Temmuz,

August (Aug): Ağustos,

September (Sep): Eylül,

October (Oct): Ekim,

November (Nov): Kasım

December (Dec): Aralık