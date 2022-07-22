1990'da yapılan yarışmada "Türkiye Güzeli" seçildi. 1991 yılında Miss Universe ve Miss World güzellik yarışmalarında dokuzuncu oldu. Peki, Jülide Ateş kimdir? Jülide Ateş kaç yaşında, nereli? Jülide Ateş hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

JÜLİDE ATEŞ KİMDİR?

Jülide Ateş (d. 6 Mayıs 1971, Elazığ), Türk haber sunucusu

Ateş, subay bir baba ve ev hanımı bir annenin ikinci kızı olarak 1971'de Elazığ'da doğdu. 1996'da Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümünden mezun oldu.

Jülide Ateş, ilk evliliğini 1995 yılında iş adamı Cemal Özgörkey ile yaptı. Sadece 6 ay sürdü. Daha sonra Sabah gazetesinin Dış haber'>Haberler servisinde çalışan gazeteci Emre İskeçeli ile 10 Temmuz 2001'de Washington'da evlendi. 20 Haziran 2003'te Ali isminde bir oğlu dünyaya geldi. Ocak 2020'de Ateş, sosyal medya sayfasından yaptığı açıklamayla, Emre İskeçeli ile boşandıklarını duyurdu.

KARİYERİ

1990'da yapılan yarışmada "Türkiye Güzeli" seçildi. 1991 yılında Miss Universe ve Miss World güzellik yarışmalarında dokuzuncu oldu. İlk televizyon deneyimini 1992'de Star Haber'i sunarak yaşadı. Ateş, 1 Eylül 1994'te Reha Muhtar'ın ekibi olarak Kanal D'ye geçti. 4 Aralık 1994 yılında Reha Muhtar'ın ayrılmasından sonra, 5 Aralık 1994 yılında Emin Çölaşan'ın ekibine dâhil olmuştur. 12 Şubat 1995'te Emin Çölaşan'ın ayrılmasıyla 13 Şubat 1995 yılında Kanal D'de haber spikerliğini üstlendi. 5 Eylül 1995'te Kanal D'den ayrıldı. 1996 yılında TGRT'ye geçti ve 2006'da TGRT'nin satılması sebebiyle bu kanaldan ayrıldı. 2000'de Türk Dil Kurumu tarafından "Onur Ödülü"ne layık görüldü. 2007 yılında Kanal 1'e geçip bu kanaldan ayrıldı. 9 Şubat 2009 tarihinde TRT 2'ye geçti. 2011 yılında CNN Türk'e geçip bu kanaldan ayrıldı. 2012 yılında Star TV'de Celal Pir ile sabahları Bugün isimli haber programını sundu, daha sonra NTV'ye transfer oldu. 16 Temmuz 2014 tarihinde NTV'den ayrıldı. 3 Eylül 2014 tarihinde Habertürk TV ile anlaştı. Show TV'nin Turgay Ciner tarafından satın alınmasından sonra Jülide Ateş, Ece Üner'in yerine haber spikeri oldu. 2015-2018 yılları arasında Show TV Ana Haber bültenini sundu ve yerini tekrar Ece Üner'e bıraktı.[6] 2020'de ise daha önce CNN Türk'te Buket Aydın tarafından sunulan "40" programı Buket Aydın'ın bırakmasıyla sona erince program Haber Global'e transfer oldu. Ateş'in sunucu koltuğuna da oturmasıyla programın adı "Jülide Ateş ile 40" olarak değişmiştir ve sunucu programı sunmaya devam etmektedir. Program 2021'de Haber Global'den internet platformu olan GAİN'e transfer oldu. Ancak burada 8 bölüm yayınlandıktan sonra 23 Haziran 2021 tarihinde, Ateş sosyal medya hesabından veda ettiğini duyurdu.

ÇALIŞTIĞI TV KANALLARI

1992-1994: Star TV

1992-1994: Teleon TV (ortak yayın)

1994-1995: Kanal D

1996-2006: TGRT

2007: Kanal 1

2009-2010: TRT 2

2011: CNN Türk

2012: Star TV

2012-2014: NTV

2014-2015 : Habertürk

2015-2018: Show TV

2020-2021: Haber Global

2021: GAİN (İnternet platformu)