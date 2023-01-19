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Julian Sands kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Julian Sands hangi filmlerde oynadı?

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Julian Sands kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Julian Sands hangi filmlerde oynadı?

Magazin gündeminin öne çıkan isimleri arasında yer alan Julian Sands kim merak ediliyor. Peki Julian Sands kimdir? Julian Sands nereli, yaşı kaç, burcu ne, evli mi? Julian Sands hangi filmlerde oynadı? İşte Julian Sands kaç yaşında detaylar...

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Julian Sands kimdir? Magazin gündeminin öne çıkan isimleri arasında yer alan Julian Sands kim merak ediliyor. Peki Julian Sands kimdir? Julian Sands nereli, yaşı kaç, burcu ne, evli mi? Julian Sands hangi filmlerde oynadı? İşte Julian Sands kaç yaşında detaylar haberimizde...

JULİAN SANDS KİMDİR?

Julian Richard Morley Sands, 4 Ocak 1958 Birleşik Krallık doğumlu, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan bir İngiliz aktördür. Ölüm Tarlaları, Manzaralı Bir Oda, Büyücü, Arachnophobia, Boxing Helena ve Leaving Las Vegas gibi filmlerdeki rolleriyle tanınmaktadır. Sands 1.80 m boyundadır.

Julian Sands kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Julian Sands hangi filmlerde oynadı?

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