San Bernardino İlçesi Emniyeti Sözcüsü Gloria Huerta, California'da doğa yürüyüşüne çıkan 65 yaşındaki oyuncu Julian Sands'e cuma gününden bu yana ulaşılamadığını açıkladı. Peki Julian Sands bulundu mu? Julian Sands kayıp mı oldu, nerede kayboldu? Julian Sands öldü mü?

Julian Sands bulundu mu? San Bernardino İlçesi Emniyeti Sözcüsü Gloria Huerta, California'da doğa yürüyüşüne çıkan 65 yaşındaki oyuncu Julian Sands'e cuma gününden bu yana ulaşılamadığını açıkladı. Peki Julian Sands bulundu mu? Julian Sands kayıp mı oldu, nerede kayboldu? Julian Sands öldü mü? İşte detaylar...

JULİAN SANDS BULUNDU MU?

İngiliz oyuncu Julian Sands'in ABD'nin California eyaletinin güneyindeki dağlarda yaptığı doğa yürüyüşü sırasında kayboldu. Cuma gününden beri haber alınmayan oyuncu için arama kurtarma faaliyetleri başladı.

HERHANGİ BİR İZE RASTLANMADI

Huerta, Sands'ın bulunması amacıyla San Gabriel Dağları civarında arama kurtarma faaliyetlerine başlandığını ancak herhangi bir ize rastlanmadığını belirtti. Sözcü Huerta, bölgedeki çığ riski ve arazi şartları gereği arama faaliyetlerinin zaman zaman durmasına karşın helikopter ve insansız hava araçlarıyla faaliyetlerin sürdürüldüğünü ifade etti.

Öte yandan, yetkililer daha önce bölgede yürüyüş yapan 2 kişinin de hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.