Jujutsu Kaisen 2. sezon ne zaman? Jujutsu Kaisen, Gege Akutami tarafından yazılan bir manga serisidir. MAPPA tarafından hazırlanan bir anime televizyon serisi uyarlaması ise Ekim 2020 tarihinden bu yana yayınlanmaktadır. İlk sezonu büyük beğeni toplayan Jujutsu Kaisen 2. sezon ne zaman? Jujutsu Kaisen 2. sezon ne zaman gelir? Jujutsu Kaisen 2. sezon çıkacak mı? Jujutsu Kaisen 2. sezon olacak mı? Jujutsu Kaisen 2. sezon gelecek mi merak ediliyor. İşte detaylar...

JUJUTSU KAISEN KONUSU NEDİR?

Yuji Itadori, Sendai'de sıradan bir okul hayatı yaşamakla birlikte çok büyük bir fiziksel güce sahip olan bir lise öğrencisidir. Bir gün, lanetlerce saldırıya uğrayan bir arkadaşını kurtarmak için İki Yüzlü Hayalet'in parmağını yer ve bu laneti kendi ruhuna alır. Böylece Yuji İki Yüzlü Hayalet ile aynı bedeni paylaşmaktadır. Büyücülerin en güçlüsü olan Satoru Gojo'nun yönlendirmesiyle, lanetlerle savaşan bir organizasyon olan Tokyo Metropolitan Teknik Büyücülük Lisesi'ne kaydolur. Böylece, bir laneti def etmek için lanete dönüşen Yuji'nin asla geri dönemeyeceği bir hayatı başlar.

Yönetmen: Sunghoo Park

Sunghoo Park Senarist: Hiroshi Seko

Hiroshi Seko Müzik: Hiroaki Tsutsumi, Yoshimasa Terui, Arisa Okehazama

Hiroaki Tsutsumi, Yoshimasa Terui, Arisa Okehazama Stüdyo: MAPPA

MAPPA Lisans: Crunchyroll, Medialink

Crunchyroll, Medialink Kanal: JNN (MBS, TBS)

JNN (MBS, TBS) Yayın tarihi: 3 Ekim 2020 – güncel

3 Ekim 2020 – güncel Bölüm sayısı: 24

JUJUTSU KAISEN 2. SEZON NE ZAMAN?

Jujutsu Kaisen ne zaman çıkacağı ile ilgili henüz bir bilgi bulunmamakla birlikte 2. sezonun 2022 sonları ile 2023 başları arasında çıkacağı beklentisi yüksektir.

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