Süper Toto Süper Lig'de transfer dönemi her yıl olduğu gibi büyük heyecanla devam etti. Süper Lig takımlarının her biri adını yıldız oyuncular ile duyurdu. Futbolseverler ise takımların takımına kattığı oyuncuları heyecanla bekledi. Galatasaray'ın takımına kattığı Juan Mata'nın kim olduğu ise taraftarlar tarafından merak ediliyor. Juan Mata kimdir? Juan Mata kaç yaşında, nereli? Juan Mata hangi takımda, hangi mevkii?

Süper Lig'de heyecan dorukta olarak devam ediyor. Transfer döneminin son gününde transferini duyuran Galatasaray, taraftarını heyecanlandırdı. Dün akşam Juan Mata'yı transfer ettiğini duyuran Galatasaray taraftarın dikkatini çekti. Taraftar ise Juan Mata'nın ne zaman geleceğini merak ediyordu. Bu sabah İstanbul'a gelen Juan Mata'nın kim olduğu araştırılıyor. Peki, Juan Mata kimdir? Juan Mata kaç yaşında, nereli? Juan Mata hangi takımda, hangi mevkii?

JUAN MATA KIMDIR?

28 Nisan 1988 yılında doğan Juan Mata'nın tam adı Juan Manuel Mata García'dır. İspanyol millî futbolcudur. Süper Lig takımlarından, Galatasaray'da forma giymektedir. Futbol kariyerine, babasının kariyerini geçirdiği Real Oviedo'da başladı. 15 yaşındayken Real Madrid'e katılmadan önce 3 yıl burada kaldı. Küçük takımlarda hızla ilerledi, önce Cadete A, sonra Juvenil C ve en son Juvenil A takımlarına girdi. Buradaki 2005-06, son sezonunda ligde 18 gol kaydetti. Bu harici Copa de Campeones'de finalde Real Valladolid'e karşı maçı kazandıran gol de dahil 3, İspanya Juvenil Kupası'ndaysa yine 3 gol kaydetti. 2006-07'de Real Madrid Castilla'ya geçtiğinde ona as takımda (daha önce giydiği 28 numara yerine) 34 numaralı forma verildi. Castilla'nın finalde küme düşmesine rağmen Mata, sezonu 10 golle kendi alanının en skorer 2. ismi olarak bitirdi. Birinci ise 18 golle Alvaro Negredo'ydu. Mata, Real Madrid'le olan sözleşmesinin bir maddesine dayanarak 2007 yılının Mart ayında Valencia'yla 2007-08'de başlamak üzere bir anlaşma imzaladı.

Vicente'nin devamlı sakatlıklarından yararlandı. Bu arada Ronald Koeman, Miguel Angel Angulo'yı takımdan kovdu ve Mata aşama aşama Valencia'nın ilk 11'inde forma giymeye hak kazandı. 20 Mart 2008'de, Copa del Rey yarı finalinde Barcelona'ya karşı 2 gol kaydetti. 16 Nisan'daysa finalde Getafe'ye karşı kazanılan 3-1'lik zaferin açılış golünü kaydetti. İlk sezon boyunca, hem oyuncular hem de Valencia taraftarları tarafından Mata, takımın en iyi genç oyuncusu seçildi. 2008 Supercopa de España'da Mata, ilk takımı Real Madrid'e karşı 3-2'lik ilk tur zaferinde gol attı ancak Valencia rövanş maçını 4-2 kaybederek toplamda 6-5 yenildi. 2008-09 sezonuna iyi başladı. Mallorca'ya karşı 3-0'lık zaferde ilk golü attı. Ayrıca Osasuna'ya karşı maçın tek golünü, David Villa'dan gelen uzun bir topu sürerek kaydetti. 25 Eylül 2008'de, Málaga deplasmanında Villa'nın 2 golüne de asist yaparak Mata, kabiliyetinin geliştiğini gösterdi. 3 gün sonra, Mata Deportivo La Coruna'ya karşı süper bir performans sergiledi. 4-2 kazanılan zaferde 1 golü kendi kaydetti, diğer 3 golünse asistini yaptı.

21 Ağustos 2011'de Premier League ekiplerinden Chelsea Mata'yı 23.500.000 £'ya transfer etti. 24 Ağustos 2011 tarihinde, Mata Chelsea ile beş yıllık anlaşma imzaladı. Mata ; "Fernando Torres benim buraya geldiğim için sanırım sevinçli. Birlikte çok iyi bir ikili olacağımıza inanıyorum" sözleri ile basında yer aldı, ve Mata Stamford Bridge'de oynamak için sabırsızlandığını dile getirdi. 26 Ağustos 2011'de Chelsea'nin 10 numaralı formasını giyen Yossi Benayoun Mata'ya 10 numaralı formasını vermek istediğini belirtti ve takımın yeni 10 numarası Mata'nın oldu. Mata'nın 10 numaralı formayı almasında ısrarcı birkaç kişi vardı. 2011-12 sezonunda Chelsea ile UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamıştır. Mata, Chelsea'nin evinde 3-2 mağlup olduğu Manchester United'a frikik ile gol attı. Mata'nın 2012-13 sezonunda asist sayısı 22'dir. Juan Mata, 23 Ocak 2014 tarihinde 45 Milyon Euro'ya Manchester United'a transfer oldu. 8 Eylül 2022 tarihinde Galatasaray, Mata ile transfer görüşmelerine başlandığını duyurdu.2006- 2007 yıllarında Real Madrid takımında 65 maça çıkıp 10 gol attı. 2007- 2011 yıllarında Valencia formasıyla 129 maça çıkıp 33 gol kaydetti. Chelsea takımında ise 2011- 2014 yılında 82 maça çıkıp 18 gol attı. 2014- 2022 yılında Manchester United takımında 196 maça çıkarak 34 gol attı.

JUAN MATA MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Mata, U-19 İspanya ekibiyle takımın anahtar oyuncusu olarak, 2006 UEFA Avrupa 19 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'nı kazandı. "Juanin" şampiyonayı 5 maçta kaydettiği 4 golle 2. skorer olarak bitirdi. 1. ise 5 golle takım arkadaşı Alberto Bueno'ydu. 1 Şubat 2007'de, U-21 koçu Inaki Saez onu İngiltere'ye karşı bir özel maçta Roberto Saldado, José Manuel Jurado, Sergio Sanchez, Miguel Torres, Esteban Granero ve Antonio Adan'ın yanında, henüz 18 yıl 10 aylıkken kadroya kattı. 4 Kasım 2008'de, Vicente Del Bosque onu Şili'yle bir dostluk maçında A-millî takıma çağırdı ancak İspanya'da yapılan ve 3-0'lık zaferle sonuçlanan bu maçta Mata, yedek kulübesinden ayrılamadı. on olarak 28 Mart 2009'da, Real Madrid'in Madrid'deki stadı Santiago Bernabéu Stadyumu'nda oynanan İspanya - Türkiye maçındaysa David Villa'nın yerine maça dahil oldu. 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası finalinde İtalya karşısında maçın 86. dakikasında oyuna girmiş ve 88. dakikasında takımının 4. golünü kaydetmiştir ve İspanya kupayı kazanmıştır.