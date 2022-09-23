Juan Mata hangi numara giyiyor? GS Juan Mata forma numarası kaçtır? Juan Mata forma numarası neden 64?

Galatasaray'ın yeni transferi Juan Mata'nın forma numarası belli oldu. Juan Mata 64 numaralı formayı giyecek. Bunun ardından futbolseverler, Juan Mata forma numarası neden 64? Juan Mata hangi numara giyiyor? merak etti. İşte ayrıntılar...

Bu sezon yaptığı transferlerle Süper Lig'e damga vuran Galatasaray'da kadroya katılan en önemli isimlerden biri de Juan Mata oldu. Sarı-kırmızılıların yeni yıldızının giyeceği forma numarası ve bu seçimin altında yatan sebep ortaya çıktı. Peki, GS Juan Mata forma numarası kaçtır? Juan Mata forma numarası neden 64?

JUAN MATA HANGİ NUMARA GİYİYOR?

Galatasaray'ın dünyaca ünlü yeni transferi Juan Mata, sarı-kırmızılı takımda 64 numaralı formayı giyecek. İspanyol yıldızın bu numarayı seçmesinin sebebinin altında ise duygu yüklü bir hikaye var. Ebeveynleri 1964 doğumlu olan Mata'nın geçen yıl annesi hayatını kaybetti. Deneyimli orta sahanın bu numarayı seçmesinin sebebinin anne ve babasından kaynaklandığı ifade edildi.

JUAN MATA NEDEN 64 NUMARA?

Ali Naci Küçük'ün haberine göre, Juan Mata, Galatasaray'da 64 numaralı formayı giyecek. Deneyimli futbolcunun bu tercihinin altında ise duygu yüklü bir hikaye yatıyor. Ebeveynleri 1964 doğumlu olan Juan Mata, geçen yıl ise annesini kaybetti. Dünyaca ünlü yıldızın 64 numaralı formayı seçmesinin sebebinin anne ve babası olduğu ifade edildi.