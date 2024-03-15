JPMorgan'dan şaşırtan Bitcoin yatırım raporu

JPMorgan'ın perakende ve kurumsal yatırımcıların davranışları üzerine yaptığı son çalışma, altın ve Bitcoin yatırımları arasında doğrudan bir geçiş olmadığını, yatırımcıların her iki alana da ilgi gösterdiğini ortaya koyuyor.

2024 Yılında Altın ve Bitcoin'e Yatırım Talebi Arttı

JPMorgan'ın son araştırması, yatırımcıların altın ve Bitcoin arasında tahmin edildiği gibi bir geçiş yapmadığını ortaya koydu. Kısa bir süre önce yayımlanan raporda, hem kurumsal hem de bireysel yatırımcıların bu yıl her iki varlığa da yatırımlarını artırdığı belirtildi.

Analistler, altın ETF'lerinden çıkışlar ve Bitcoin ETF'lerine yapılan girişlerin yatırımcıların değerli metallerden dijital varlıklara kaydığı izlenimi vermesine rağmen, bunun gerçeği yansıtmadığının altını çizdi.

Nikolaos Panigirtzoglou liderliğindeki analist ekibi, "Bu yılın başından itibaren, özellikle bireysel yatırımcılar altına ve Bitcoin'e paralel bir şekilde yatırım yapmayı tercih ettiler. Bir varlıktan diğerine geçiş yapmak yerine her iki varlığa da ilgi gösterdiler." ifadesini kullandı.

Raporda, Şubat ayından bu yana hedge fonlar ve momentum tüccarları gibi spekülatif kurumsal yatırımcıların da bu eğilimi takip ederek hem altın hem de Bitcoin vadeli işlemlerine önemli ölçüde yatırım yaptığına dikkat çekildi.

JPMorgan'ın değerlendirmesine göre, Şubat ayı itibarıyla Bitcoin vadeli işlemlerinde 7 milyar dolarlık ve altın vadeli işlemlerinde ise 30 milyar dolarlık bir pozisyon artışı dikkat çekiyor. Bu durum, her iki varlığın da değerinde bir düzeltme yaşanabileceğine işaret ediyor olabilir. Raporda, yatırımcıların yüksek geri dönüş riskine karşı dikkatli olması gerektiği belirtiliyor.