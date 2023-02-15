Joule, Jul nedir? Joule birimi ne demek? 1 Joule kaç watt?

İsmini duyduğumuz terimler arasında yer alan "Joule" hakkında merak edilenler var. Vatandaşlar arama motorlarında Joule nedir? Joule birimi ne demek? 1 Joule kaç watt? sorularına yanıt arıyor. Detaylar haberimizde.

Joule kavramı merak edilenler arasında yer alırken vatandaşlar ise Joule nedir? Joule birimi ne demek? 1 Joule kaç watt? sorularını araştırıyor. Anlamı merak edilen birimlerden biri olan Joule nedir? Joule birimi ne demek? 1 Joule kaç watt? İşte tüm merak edilenler...

JOULE NEDİR?

Joule veya jul (sembolü: J), Uluslararası Birim Sistemi'nde enerji, iş veya ısı miktarından türetilmiş bir ölçü birimidir. Bir metre üzerinden bir newtonluk kuvvet uygulanarak harcanan enerjiye (veya yapılan iş) veya iki ucu arasında bir voltluk gerilim farkı olan bir devre elemanı üzerinden geçen bir amperlik akımınin tükettiği enerjiye eşittir. Adını İngiliz fizikçi James Prescott Joule'dan (1818-1889) almıştır.

Öncelikle taban SI birimleri cinsinden ve daha sonra diğer SI birimleri cinsinden şu şekilde ifade edilir:

Burada kg kilogram, m metre, s saniye, N Newton, C coulomb, W watt, Pa pascal ve V volttur.

Bir joule ayrıca şu şekilde tanımlanabilir:

Elektriksel potansiyel farkı yoluyla bir coulombluk bir elektrik yükü taşımak için gerekli olan iştir. Bu ilişki voltu tanımlamak için kullanılabilir.

Bir saniyede bir wattlık güç üretmek için gerekli olan iştir. Bu ilişki wattı tanımlamak için kullanılabilir.

1 JOULE KAÇ WATT?

1 Joule 2,7778 × 10-4 watt-saat'dir.

1 joule şunlara eşittir :