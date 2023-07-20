Rb Leipzig'de top koşturan Josko Gvardiol, 100 milyon euro bonservis ile Manchester City'nin yolunu tutmaya hazırlanıyor. Gündeme gelen isim hakkında merak edilenler ise Josko Gvardiol kimdir? Josko Gvardiol kaç yaşında, nereli? Josko Gvardiol hangi mevkii? soruları ile araştırıldı.

Josko Gvardiol kimdir? Josko Gvardiol kaç yaşında, nereli? Josko Gvardiol hangi mevkii? merak ediliyor. Manchester City, RB Leipzig forması giyen Josko Gvardiol'u 100 milyon euro bonservis karşılığında renklerine bağlamaya hazırlanıyor. Transferin bu rakama gerçekleşmesi durumunda Gvardiol, tarihin en pahalı stoperi olacak. Peki, Josko Gvardiol kimdir? Josko Gvardiol kaç yaşında, nereli? Josko Gvardiol hangi mevkii?

JOSKO GVARDİOL KİMDİR?

Joško Gvardiol (d. 23 Ocak 2002), defans pozisyonunda görev yapan Hırvat millî futbolcudur. RB Leipzig'de forma giymektedir.

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