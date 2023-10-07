Süper Lig'e namağlup lider olarak devem eden Fenerbahçe'de Spartak Trnava maçında sakatlanan Joshua King ve kadroya yazılmayan İrfan Can Kahveci'nin sağlık durumları netlik kazandı. Peki, Joshua King'in sakatlığı geçti mi, son durum nedir? Sahalara ne zaman dönecek?

Joshua King'in sakatlığında son durum ne? Süper Lig'e namağlup lider olarak devem eden Fenerbahçe'de Spartak Trnava maçında sakatlanan Joshua King ve kadroya yazılmayan İrfan Can Kahveci'nin sağlık durumları netlik kazandı. Peki, Joshua King'in sakatlığı geçti mi, son durum nedir? Sahalara ne zaman dönecek? Detaylar...

JOSHUA KİNG'İN SAKATLIK DURUMU NEDİR?

Fenerbahçe'nin Süper Lig lideri olarak Kasımpaşa'ya karşı çıkacağı maç öncesi Joshua King ve İrfan Can Kahveci'nin durumları belli oldu. UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki Spartak Trnava maçında sakatlanan King'in sakatlığının ciddi olmadığı, İrfan Can Kahveci'nin ise tedbir amaçlı dinlendirildiği ve Kasımpaşa maçına yetişmesinin beklendiği belirtildi.

KASIMPAŞA MAÇINA YETİŞECEKLER

Sarı-lacivertlilerin 8 Ekim Pazar günü, Kasımpaşa deplasmanına konuk olacağı maçın kadrosuna 2 futbolcunun da dahil olması bekleniyor.

KING'İN SAKATLIĞI HAFİF

Spartak Trnava maçında 2 gol atan Joshua King yaptığı açıklamada, "Sadece hamstring kasında bir gerginlik hissettim. Sadece emin olmak için çıktım. Doktorla durumuna bakacağız" demişti. Yıldız futbolcunun sakatlığının ciddi olmadığı öğrenildi.