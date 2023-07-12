Fenerbahçe'de yabancı sayısının 16'ya ulaşmasıyla gözler ayrılacak futbolculara çevrildi. Tahmin edilmekte olan isimler arasında Joshua King'da yer alıyor ve bu nedenle Joshua King Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Soruları gündemdeki yerini koruyor. Taraftarlar, Joshua King Fenerbahçe'den gidecek mi? Sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor. Peki, Joshua King Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Joshua King Fenerbahçe'den gidecek mi?

JOSHUA KING FENERBAHÇE'DEN AYRILACAK MI?

Kadrosunda en fazla 14 yabancı bulundurması gereken sarı-lacivertlilerde topun ağzında 8 futbolcu var. Fenerbahçe'de ayrılığına kesin gözüyle bakılan Samatta'nın dışında Attila Szalai de yolcu. Macar stoperin kısa süre içerisinde Alman ekibi Union Berlin'e transfer olması bekleniyor.

En fazla 14 yabancıyı tescil ettirebilecek olan sarı-lacivertlilerde Samatta, Atilla Szalai, Diego Rossi, Willian Arao, Gustavo Henrique, Joao Pedro ve Joshua King topun ağzındaki isimler.

JOSHUA KİNG KİMDİR ?

Joshua Christian Kojo King (d. 15 Ocak 1992, Oslo), forvet mevkiinde oynayan Norveçli millî futbolcudur. Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'de forma giymektedir. Joshua King, 13 Temmuz 2022 tarihinde Süper Lig takımlarından Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.