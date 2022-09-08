Josef de Souza kırmızı kart iptal edildi mi? Josef de souza kaç maç ceza alacak? Josef de Souza derbide oynayacak mı?

Josef de Souza kırmızı kart iptal edildi mi? sorusu merak edilmeye devam ediyor. Ankaragücü'nü 3-2 skorla deviren Beşiktaş maçının sonunda Cenk Tosun, Salih Uçan ve Hakeme saldıran taraftarı etkisiz hale getiren Josef de Souza'nın, kırmızı kart görmesi kamuoyunda büyük ses getirmişti. Brezilyalı yıldızın ceza alıp, almayacağı ve kaç maç ceza alacağı futbolseverler tarafından en çok merak edilen konular arasında yer almakta. Peki, Josef de souza kaç maç ceza alacak? Josef de Souza derbide yok mu?

3-2'lik skor ile sonuçlanan Ankaragücü, Beşiktaş maçının sonunda Cenk Tosun, Salih Uçan ve Hakeme saldıran taraftarı etkisiz hale getiren ve kırmızı kart gören Josef De Souza'nın ceza alıp, almayacağı merak konusu oldu. Beşiktaş cephesinden kırmızı karta tepki gelirken, gözler PFDK'dan çıkacak karara çevrildi. Sporseverler internette konuya ilişkin en çok Josef de souza kaç maç ceza alacak? Josef de Souza derbide yok mu? Josef de Souza kırmızı kart iptal edildi mi? Josef de Souza derbide oynayacak mı? sorularını araştırmakta. Josef de Souza ile ilgili detaylar haberimizde.



JOSEF DE SOUZA KIRMIZI KART İPTAL EDİLDİ Mİ?

JOSEF DE SOUZA KAÇ MAÇ CEZA ALACAK?