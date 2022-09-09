Josef de Souza kaç maç ceza aldı? Josef de Souza'nın cezası belli oldu mu? Josef de Souza kaç maç ceza aldı?

Josef de Souza kaç maç ceza aldı? Beşiktaş'ın deplasmanda 3-2'lik galibiyetiyle sonuçlanan Ankaragücü-Beşiktaş maçının bitiminin ardından futbolcu ve hakeme saldıran taraftarı etkisiz hale getiren Josef'in cezası belli oldu. Futbolseverler tarafından araştırılan konu ile ilgili PFDK cezaları açıkladı. Peki, Josef de Souza'nın cezası belli oldu mu? Josef de Souza kaç maç ceza aldı?

Josef De Souza kırmızı kart iptal edildi mi? 3-2'lik skor ile Beşiktaş'ın kazandığı Ankaragücü - Beşiktaş maçının sonunda Cenk Tosun, Salih Uçan ve Hakeme saldıran taraftarı etkisiz hale getiren ve kırmızı kart gören Josef De Souza'nın ceza alıp, almayacağı merak konusu oldu. Beşiktaş cephesinden kırmızı karta tepki gelirken, gözler PFDK'dan çıkacak karara çevrildi. Sporseverler internette konuya ilişkin en çok Josef de souza kaç maç ceza aldı? Josef de Souza derbide yok mu? Josef de Souza kırmızı kart iptal edildi mi? Josef de Souza derbide oynayacak mı? sorularını araştırmakta. Josef de Souza ile ilgili detaylar haberimizde.

JOSEF DE SOUZA KIRMIZI KART İPTAL EDİLDİ Mİ?

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) , Ankaragücü maçında sahaya giren ve takım arkadaşlarına saldıran taraftara müdahalede bulunan Josef De Souza'ya otomatik cezası dışında bir ceza tayinine yer olmadığına karar verdi.



Beşiktaş ise Josef de Souza'nın 1 maçlık cezası için Tahkim Kurulu'na başvuru yapacaklarını açıkladı.

ANKARAGÜCÜ NE CEZA ALDI?

Ankaragücü, Beşiktaş maçında yaşanan olaylar nedeniyle 1 maç seyircisiz oynama cezası aldı. Başkent ekibine 300 bin TL de para cezası verildi.



ANKARAGÜCÜ-BEŞİKTAŞ MAÇI İLE İLGİLİ PFDK'NIN AÇIKLAMASI!

MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 04.09.2022 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 250.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY KALE ARKASI 202, 203, 204, 205, 206, DOĞU TRİBÜN 302, 303, 304, KUZEY KALE ARKASI 402, 403, 404, 405 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA CEZASI ve 300.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 2022-2023 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsüne aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

9- BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu JOSEF DE SOUZA DIAS hakkında, 04.09.2022 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle sevk yapılmış ise de, kırmızı kart görmüş olması nedeniyle FDT'nin 94/4. hükmü bağlamındaki otomatik cezası dışında ayrıca CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA karar verilmiştir.

BEŞİKTAŞ KART İPTALİ İÇİN BAŞVURACAK!

Beşiktaş tarafı ise Josef de Souza'nın 1 maçlık cezası için Tahkim Kurulu'na başvuru yapacaklarını duyurdu.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması

Futbol terörü çirkin yüzünü en açık ve sarsıcı şekilde, MKE Ankaragücü - Beşiktaş maçında göstermiştir. Fakat bugün verilen PFDK kararıyla bu çirkinlik yanlış bir hukuki yorumla gölgelede bırakılmıştır.

Futbolcumuz Josef de Souza, sahaya giren ve üzerinde ne olduğu bilinmeyen bir saldırganın gerçekleştirdiği adli suça konu eylemine karşı hem takım arkadaşlarını, hem de olay yerinde bulunan rakip takım futbolcuları ve müsabaka hakemlerini koruma içgüdüsüyle meşru müdafaa hakkını kullanırken kendisine gösterilen kırmızı kart, başta Camiamız olmak üzere taraflı tarafsız her futbolseverin vicdanını rahatsız etmiştir.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi dahi bu konuyu ele alırken, "Hakem raporu çok önemli ama kararı PFDK verecektir. Kamu vicdanı, mutlaka göz önünde bulundurulacaktır. Çünkü ortada futbolcuya yönelik saldırı var" ifadelerini kullanmıştır. Bu minvalde, müsabaka hakemi Mete Kalkavan tarafından Josef de Souza'ya kırmızı kart gösterilmesi anlaşılabilir bir durum olmaktan oldukça uzak olmakla birlikte hukukun en eski ve temel ilkelerinden olan meşru müdafaa hakkına, hakkaniyete ve Sayın TFF Başkanı'nın da belirttiği üzere kamu vicdanına aykırılık teşkil etmektedir. Dolayısıyla, işbu sevke konu olay kapsamında kendisi hakkında hak mahrumiyeti doğurmayacak bir karar verilmesi gereken futbolcumuz Josef de Souza, PFDK tarafından kendisini ve sahadaki diğer tüm bireyleri savunduğu için adeta cezalandırılmıştır.

PFDK'nın oyuncumuza gösterilen kırmızı kart haklıymışçasına, takip eden maçta oynamama cezasını "otomatik ceza" kapsamında değerlendirmiş olması futbol kamuoyunun vicdanını rahatlatmamıştır.

Haksız ve hakkaniyete aykırı olduğu aşikar olan bu kararın kamu vicdanını rahatsız ettiğini göz önünde bulunduracağına inandığımız için Tahkim Kurulu'na, bu haksız kararın iptali amacıyla duruşmalı olarak başvuracağımızı camiamıza ve tüm futbol kamuoyuna saygılarımızla bildiririz.