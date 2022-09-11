Josef de Souza Beşiktaş'tan ayrılıyor mu? Beşiktaş'ta, Ankaragücü maçında yaşanan olayın yankıları sürüyor. Maçın ardından saha atlayan ve Cenk Tosun ile Salih Uçan'a saldıran taraftara ilk müdahalede bulunan Josef de Souza maçın ardından kırmızı kart görmüş ve konuya ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Peki, Josef de Souza Beşiktaş'tan ayrılıyor mu? Josef de Souza Beşiktaş'tan ayrılacak mı? Josef de Souza ne zaman oynayacak?

Beşiktaş'ta 3-2'lik Ankaragücü galibiyetinin ardından yaşanan skandal olayın yankıları sürüyor. Sahaya atlayan taraftara ilk müdahalede bulunan ve kırmızı kart gören Josef De Souza'nın gözyaşları içerisindeki açıklamalarının ardından spor gündeminde ilk sırada yer almaya devam ediyor.Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) Ankaragücü- Beşiktaş mücadelesinin ardından kendisine verilen cezayı kaldırmamasına ilişkin açıklamalarda bulunan Josef De Souza'nın, önümüzdeki yıl Beşiktaş'ta kalıp, kalmayacağı futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, Josef de Souza Beşiktaş'tan ayrılıyor mu? Josef de Souza Beşiktaş'tan ayrılacak mı? Josef de Souza ne zaman oynayacak?



JOSEF DE SOUZA BEŞİKTAŞ'TAN AYRILIYOR MU?

Josef de Souza, yaptığı basın toplantısının ardından sosyal medya hesabından da bir açıklama yayınladı ve önümüzdeki sezon Beşiktaş'ta olmayacağını açıkladı. Josef de Souza yaptığı açıklamada ""Duygusallaşarak ağlamamın nedeni, ailemle görüşmem ve haksız bir ceza aldıktan sonra verdiğimiz karar. Eminim ki buna benzer bir olay yine olacak ve ben de tekrar aynı tavrı sergileyeceğim. Bu sezon elimizden gelenin en iyisini yapıp BEŞİKTAŞ'ı tekrar şampiyon yapmaya çalışacağız. Ancak gelecek sezon için artık burada kalmak bana bu tür bir olay tekrar yaşanırsa aynı tepki vereceğim için kendimi güvende hissettirmiyor. Çünkü biliyorum ki karakterim nedeniyle takım arkadaşlarıma yapılacak saldırganlığı kabul etmeyeceğim ve tekrar ceza alacağım. Bu yüzden kendimi güvende hissetmediğim bir ligde kalamam, bu söylediğimi kalbimi çok acıtıyor olsa bile." ifadelerini kullandı.

JOSEF DE SOUZA BASIN TOPLANTISINDA NE DEDİ?

"HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM VE ÜZGÜNÜM"

Çok zor ve uzun bir hafta yaşadım. 4 haftadır takımdan uzaktım. Geri dönmek için çok çalıştım. Ankaragücü maçında takıma ve hakeme yardımcı oldum. O esnada normal davranmama rağmen 1 maç ceza aldım. Bunun için ciddi anlamda hayal kırıklığı yaşıyorum. Arkadaşlarımı korudum, hakeme yardımcı oldum. Sonunda çok haksız bir ceza aldım. Bu cezanın boyutu çok önemli değil. Ben 4-5 haftadır zaten takımdan uzağım. Niye böyle bir ceza verildiği asıl mesele. Ben orada yüzde yüz doğru bir reaksiyon gösterdim. TFF bana 5 maç da ceza verebilirdi. Böyle bir aksiyonun sonunda ceza verilmesini kabul edemiyorum. Hayal kırıklığına uğradım ve üzgünüm.

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"BU TARZ DURUMLAR TÜRK FUTBOLUNA ZARAR VERİYOR"

Sahaya giren o kişi Cenk ya da Salih'i sakatlasaydı, elinde sahadakileri yaralayacak bir silah olsaydı, o hareket sebebiyle bana yine bir maç ceza verilecek miydi? Bazı insanları görüyorum; benim daha çok ceza almamı istiyorlar, böyle bir durum olsaydı yine Josef'in cezasını mı konuşacaklardı. Bence her durumu düşünmek gerekiyor. Bu tarz durumlar Türk futboluna zarar veriyor.

"CEZA ALMASI GEREKEN KİŞİLER CEZA ALMADI"

Bu cezanın nasıl verildiğini ailemle sürekli konuşuyorum. Bunun adil olmadığı belli. Adil olmayan bir ceza aldım ve ailemle ben bu yaşanan olay yüzünden, verilen reaksiyon yüzünden bu tarz olaylar yüzünden güvensizlikler hissediyoruz. Ceza alması gereken kişiler ceza almadı. Rakibin aldığı ceza da ortada. Bu durum bir güvensizlik yaratıyor. Ben bu ülkeyi çok seviyorum. Bana her şeyimi veren bir ülke. Türk futbolseverleri çok seviyorum. Her şeyi içimden gelerek yaşıyorum. Bu olayın yaşanması, adaletsizlik yaşanması endişe ve üzüntü getirdi. Bu da çok insani.

JOSEF DE SOUZA'NIN CEZASI ERTELENDİ Mİ?

Bu durumda Josef de Souza'nın cezasında erteleme ya da iptal durumu söz konusu değil.