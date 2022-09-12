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Josef de Souza Başakşehir maçında oynayacak mı? Josef de Souza neden yok?

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Josef de Souza Başakşehir maçında oynayacak mı? Josef de Souza neden yok?

Josef de Souza neden yok? Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. Karşılaşmaya büyük ilgi devam ederken futbolseverlerin en çok merak ettiği konu Ankaragücü deplasmanında sahaya atlayan taraftara ilk müdahalede bulunan Josef de Souza'nın neden forma giymediği oldu. Peki, Josef de Souza Başakşehir maçında oynayacak mı? Josef de Souza neden yok? Josef kaç maç yok?

Josef De Souza neden yok? Beşiktaş 6. hafta mücadelesinde evinde Başakşehir'i konuk ediyor. Mücadeleye Beşiktaşlı taraftarların büyük ilgi gösterirken, internette ise en çok merak edilen konu Josef'in bu maçta forma giyip, giymeyeceği oldu. Konuya ilişkin sporseverler internete en çok Josef de Souza Başakşehir maçında oynayacak mı? Josef de Souza neden yok? Josef kaç maç yok? sorularını araşırmakta. Josef de Souza ile ilgili detaylar haberimizde.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) , Ankaragücü maçında sahaya giren ve takım arkadaşlarına saldıran taraftara müdahalede bulunan Josef De Souza'ya otomatik cezası dışında bir ceza tayinine yer olmadığına karar verdi. Bu nedenle Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

Josef de Souza Başakşehir maçında oynayacak mı? Josef de Souza neden yok?

Ankaragücü maçında tribünden atlayan taraftara müdahale de bulunduğu için maçın ardından kırmıız kart gören Josef de Souza cezası gereği bu maçta forma giyemiyor.

Josef de Souza Başakşehir maçında oynayacak mı? Josef de Souza neden yok?

Beşiktaş ise Josef de Souza'nın 1 maçlık cezası için Tahkim Kurulu'na başvuru yapacaklarını açıkladı. Ancak Başakşehir mücadelesinde formasından uzak kalacak.
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Josef de Souza Başakşehir Beşiktaş Gündem Spor Haberler

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