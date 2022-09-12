Josef de Souza neden yok? Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. Karşılaşmaya büyük ilgi devam ederken futbolseverlerin en çok merak ettiği konu Ankaragücü deplasmanında sahaya atlayan taraftara ilk müdahalede bulunan Josef de Souza'nın neden forma giymediği oldu. Peki, Josef de Souza Başakşehir maçında oynayacak mı? Josef de Souza neden yok? Josef kaç maç yok?

Josef De Souza neden yok? Beşiktaş 6. hafta mücadelesinde evinde Başakşehir'i konuk ediyor. Mücadeleye Beşiktaşlı taraftarların büyük ilgi gösterirken, internette ise en çok merak edilen konu Josef'in bu maçta forma giyip, giymeyeceği oldu. Konuya ilişkin sporseverler internete en çok Josef de Souza Başakşehir maçında oynayacak mı? Josef de Souza neden yok? Josef kaç maç yok? sorularını araşırmakta. Josef de Souza ile ilgili detaylar haberimizde.



JOSEF DE SOUZA BAŞAKŞEHİR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

JOSEF DE SOUZA NEDEN YOK?