Jose Mourinho'nun toplamda kaç kupası var? Jose Mourinho kaç kupa kazandı? Morinho'nun kaç UEFA Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi ve Lig kupası var? - Haberler

José Mourinho, Portekizli teknik direktör ve eski futbolcudur. Serie A takımlarından AS Roma takımını çalıştırmaktadır. Jose Mourinho kaç kupa kazandı? Jose Mourinho'nun toplamda kaç kupası var? Morinho'nun kaç UEFA kupası, Şampiyonlar Ligi kupası var? Mourinho'nun toplam kazandığı kupa sayısı kaçtır?

JOSE MOURİNHO TOPLAM KAÇ KUPA KAZANMIŞTIR?

Jose Mourinho, Porto, Chelsea, İnter, Real Madrid ve Manchester United'da toplamda 25 kupa kazanmıştır. Morinho'nun toplam kazandığı kupaları detaylı yazalım:

Jose Mourinho'nun Porto'da kazandığı kupa sayısı : 6

6 Jose Mourinho'nun Chelsea'de kazandığı kupa sayısı : 8

8 Jose Mourinho'nun İnter'de kazandığı kupa sayısı : 5

5 Jose Mourinho'nun Real Madrid'de kazandığı kupa sayısı : 3

3 Jose Mourinho'nun Manchester United'da kazandığı kupa sayısı : 3

Toplam kupa sayısı : 25

MOURİNHO'NUN PORTO'DA KAZANDIĞI KUPALAR NELERDİR?

2002 yılında Porto'ya teknik direktör olarak geri dönen Mourinho, bu kulüpte kazandığı başarılar ile dikkat çekti. Mourinho, FC Porto'da Primeira Liga, Taça de Portugal ve UEFA Kupası şampiyonluğu kazandı. 2004 yılında, FC Porto ile Primeira Liga'da tekrar şampiyonluk yaşayan Mourinho, aynı yıl avrupa futbolundaki en büyük onur olan UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazandı.

MOURİNHO'NUN CHELSEA'DE KAZANDIĞI KUPALAR NELERDİR?

Chelsea'de üst üste iki kere Premier Lig şampiyonluğu yaşadı. Samimi açıklamaları genellikle tartışmalara yol açsa da Mourinho, Chelsea ve FC Porto'da kazandığı başarılar sayesinde basın ve meslektaşları tarafından en büyük teknik direktörlerden biri kabul edildi. Ayrıca 2004-2005 ve 2005-2006 sezonlarında Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu IFFHS tarafından dünya'da yılın en iyi teknik direktörü seçildi. 2007-2008 sezonun başında Chelsea'den ayrıldı.

MOURİNHO'NUN İNTER'DE KAZANDIĞI KUPALAR NELERDİR?

Mourinho, Inter'de 2 adet Serie A, 1 adet Coppa Italia, 1 adet, Supercoppa ve 1 adet de UEFA Şampiyonlar Ligi kupası olmak üzere 5 kupa kazandı.

MOURİNHO'NUN REAL MADRİD'DE KAZANDIĞI KUPALAR NELERDİR?

İlk yılında, La Liga'yı ikinci olarak bitiren Mourinho'nun takımı, İspanya kupası olan Copa del Rey kazanmayı başardı.

Mourinho, ikinci yılında, iki Türk futbolcu daha transfer etti. Türk millî takımın iki as oyuncusu olan, oyun kurucu Nuri Şahin (10 milyon €) ve Bayern Münih ile sözleşmesi biten orta saha oyuncusu Hamit Altıntop transfer etti. Diğer transferleri Portekizli Sol Bek Fábio Coentrão (36 milyon €), Fransız stoper Raphaël Varane (10 milyon €) ve İspanyol orta saha oyuncusu José María Callejón (5,5 milyon €) oldu.

2011-2012 sezonunda La Liga'yı şampiyon olarak bitiren Mourinho'nun takımı, ayrıca FC Barcelona'yı yenerek İspanya Süper Kupası'nı da kazandı. 2011-2012 sezonunun ardından Real Madrid, Jose Mourinho ile olan sözleşmesini 2016 yılına kadar uzattı. 20 Mayıs 2013 tarihinde görevinden istifa etmiştir.

MOURİNHO'NUN M. UNİTED'DA KAZANDIĞI KUPALAR NELERDİR?

Portekizli çalıştırıcı 27 Mayıs 2016 tarihinde Manchester United FC takımı ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. İlk icraatlerinden biri takıma eski oyuncusu Zlatan Ibrahimovic'i getirmek oldu. United dönemi birçok kişiye göre başarısız kabul edilse de Sir Alex Ferguson sonrası United'ın en çok kupa kazandığı dönem 1 Community Shield, 1 İngiltere Lig Kupası ve 1 UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu ama takımın durumu yine yeterli görülmedi ve 2018 yılında yönetim tarafından kovuldu. Mourinho'nun başını Paul Pogba'nın çektiği birçok futbolcuyla yaşadığı sıkıntılar da kovulmasında önemli rol oynadı. Manchester United FC'den ayrılan Mourinho Yaklaşık 1.5 sene teknik direktörlükten uzak kaldı.

2022 ROMA İLE ŞAMPİYON OLABİLİR Mİ?

Bugün UEFA Konferans Ligi final maçı var. Roma maçı kazanırsa Morinho koleksiyonuna bir kupa daha ekleyecek.

Haberler.com - Gündem