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Jose Mourinho ile anlaşma sağlandı mı? Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim oldu?

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Fenerbahçe'nin teknik direktör arayışları devam ederken, Jose Mourinho ile anlaşma sağlandığı iddiaları gündeme geldi. Ancak bu konuda resmi bir açıklama yapılmadı. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün kim olduğu merak konusu olurken, Mourinho ile anlaşma ihtimali taraftarlar arasında heyecan yarattı.

Fenerbahçe'nin başkan adayı Aziz Yıldırım'ın teknik direktör vaadi olan Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Peki, Jose Mourinho ile anlaşma sağlandı mı? Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim oldu?

FENERBAHÇE'NİN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLDU?

Süper Lig devi Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın teknik direktör vaadi olan Jose Mourinho için sıcak bir gelişme yaşandı. Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşmeye imza attı.

Jose Mourinho ile anlaşma sağlandı mı? Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim oldu?

JOSE MOURINHO İLE ANLAŞMA SAĞLANDI MI?

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Ali Koç, Jose Mourinho ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Jose Mourinho ile anlaşma sağlandı mı? Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim oldu?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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