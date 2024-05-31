Jose Mourinho ile anlaşma sağlandı mı? Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim oldu?

Fenerbahçe'nin başkan adayı Aziz Yıldırım'ın teknik direktör vaadi olan Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Peki, Jose Mourinho ile anlaşma sağlandı mı? Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim oldu?

FENERBAHÇE'NİN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLDU?

Süper Lig devi Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın teknik direktör vaadi olan Jose Mourinho için sıcak bir gelişme yaşandı. Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşmeye imza attı.

JOSE MOURINHO İLE ANLAŞMA SAĞLANDI MI?

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Ali Koç, Jose Mourinho ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.