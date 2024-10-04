Jose Mourinho Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Jose Mourinho gidiyor mu?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho için ayrılık ihtimali doğdu. İngiltere Premier Lig takımlarından Everton'ın yeni sahibi olmaya hazırlanan Amerikalı iş insanı Dan Friedkin, Portekizli teknik adamı takımın başına getirmek istiyor. Mourinho, İngiliz ekibinin teknik direktörlük koltuğu için güçlü adaylar arasında. Jose Mourinho Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Jose Mourinho gidiyor mu?

JOSE MOURİNHO FENERBAHÇE'DEN AYRILACAK MI?

Everton'da kulübün devralma işleminin ardından Dyche'nin yerine teknik direktör değişikliğinin beklendiği kaydedildi. Football Insider'a konuşan kaynaklara göre, Everton'da Jose Mourinho da güçlü adaylar arasında yer alıyor. Sky'da yer alan haberde ise Everton için Graham Potter'ın da adı geçtiği ancak İngiliz ekibinin taraftarlarının Potter ismine sıcak bakmadığı belirtildi.

EVERTON'IN PERFORMANSI

Everton, 6 haftası geride kalan İngiltere Premier Lig'de 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. İngiliz ekibi, bu sonuçların ardından topladığı 4 puanla 16. sırada yer alıyor. Bu süreçte rakip fileleri 7 kez havalandıran Everton, kalesinde ise 15 gol gördü.