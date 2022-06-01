Jorge Jesus'un Fenerbahçe'deki maaşı! Jorge Jesus'un maliyeti ne kadar? Jorge Jesus Fenerbahçe'de ne kadar kazanacak? - Haberler

Jorge Jesus maaşı merak ediliyor. Yeni sezon öncesi teknik direktör arayışını sürdüren Fenerbahçe, uzun süredir temasta olduğu Jorge Jesus da mutlu sona ulaştı. Sarı lacivertli takım, Jesus ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. Bu gelişmenin ardından futbolseverler Jorge Jesus Fenerbahçe'de ne kadar kazanacak? Jorge Jesus'un maliyeti ne kadar? sorularına yanıt aradı. İşte Jorge Jesus'un Fenerbahçe'deki maaşı haberimizde...

JORGE JESUS NE KADAR KAZANACAK?

Fenerbahçe, uzun süredir temas halinde olduğu Jorge Jesus'la anlaşma sağladı. Portekizli teknik direktörün avukatı sözleşme detaylarını görüşmek için İstanbul'a geldi. Önümüzdeki hafta İstanbul'da olacak Jesus'un yıllık maliyeti, yardımcılarının maaşları dahil olmak üzere 7 milyon euroyu bulacak.

"1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK"

Record'un haberinde "Jorge Jesus, Fenerbahçe ile sözleşme imzalamak için Türkiye'ye gidiyor. 67 yaşındaki teknik direktör, iki yardımcısı João de Deus ve Márcio Sampaio ile avukatı Luís Miguel Henrique ile İstanbul'a gidiyor. Jesus, Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşme imzalayacak" ifadelerine yer verildi.

MALİYETİ 7 MİLYON EUROYU BULACAK

Jesus'un yıllık maliyetinin yardımcılarının maaşları dahil olmak üzere yaklaşık 7 milyon euro, sözleşme süresinin ise en fazla 2 yıl olması bekleniyor.

JORGE JESUS KİMDİR?

Jorge Jesus, 24 Temmuz 1954 tarihinde Portekiz, Amadora'da doğmuştur. Tam adı Jorge Fernando Pinheiro de Jesus'dur. Futbolcu olduğu dönemde orta sahanın sağında görev yaptı. Profesyonel futbol hayatına Portekiz takımlarından Sporting Lizbon'da başladı. 16 yıl yaptığı futbol hayatında birçok farklı kulüplerde olan Jorge Jesus, hiç bir zaman beklenilen performansı gösteremedi ve hep yedek kaldı. 16 yılda yaklaşık 160 maçta kadroda oldu. 1989 yılında aktif futbol hayatını bırakarak emekli oldu.

1989 yılından 2014 yılına kadar yaptığı Teknik Direktörlük hayatında ise daha başarılı olmuş ve şimdiye kadar 15 takım çalıştırmıştır.

Çalıştırdığı takımlar sırasıyla; Amaro FC, Felgueiras 2015, Uniao Maderia, CF Estrela, Vitoria Setubal, CF Estrela, Vit. Guimaraes, Moreirense, Leiria, Belenenses, SC Braga, Benfica, Sporting Lizbon, Al Hilal, Flamengo.

JESUS'UN BAŞARILARI

Portekiz şampiyonluğu: 3 kez

Portekiz Lig Kupası: 6 kez

Brezilya Süper Kupası: 1 kez

Brezilya Kupası: 1 kez

Copa Libertadores: 1 kez

Sudamericana: 1 kez

Portekiz Süper Kupası: 2 kez

Suudi Arabistan Süper Kupası: 1 kez

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