Jorge Jesus'un çalıştırdığı takımlar! Jorge Jesus başarıları! Jorge Jesus'un toplam şampiyonluk sayısı kaç? - Haberler

Jorge Jesus çalıştırdığı takımlar ve Jorge Jesus başarıları merak ediliyor. Fenerbahçe, uzun süredir temas halinde olduğu Jorge Jesus'la anlaşma sağladı. Portekizli teknik direktörün avukatı sözleşme detaylarını görüşmek için İstanbul'a geldi. Önümüzdeki hafta İstanbul'da olacak Jesus'un yıllık maliyeti, yardımcılarının maaşları dahil olmak üzere 7 milyon euroyu bulacak. Peki, Jorge Jesus'un kaç kupası var? Jorge Jesus kupaları ve şampiyonları haberimizde...

JORGE JESUS'UN ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR

Jorge Jesus'un çalıştırdığı takımlar sırasıyla; Amaro FC, Felgueiras 2015, Uniao Maderia, CF Estrela, Vitoria Setubal, CF Estrela, Vit. Guimaraes, Moreirense, Leiria, Belenenses, SC Braga, Benfica, Sporting Lizbon, Al Hilal, Flamengo.

Jorge Jesus, 24 Temmuz 1954 tarihinde Portekiz, Amadora'da doğmuştur. Tam adı Jorge Fernando Pinheiro de Jesus'dur. Futbolcu olduğu dönemde orta sahanın sağında görev yaptı. Profesyonel futbol hayatına Portekiz takımlarından Sporting Lizbon'da başladı. 16 yıl yaptığı futbol hayatında birçok farklı kulüplerde olan Jorge Jesus, hiç bir zaman beklenilen performansı gösteremedi ve hep yedek kaldı. 16 yılda yaklaşık 160 maçta kadroda oldu. 1989 yılında aktif futbol hayatını bırakarak emekli oldu.

1989 yılından 2014 yılına kadar yaptığı Teknik Direktörlük hayatında ise daha başarılı olmuş ve şimdiye kadar 15 takım çalıştırmıştır.

JESUS'UN BAŞARILARI



Portekiz şampiyonluğu: 3 kez

Portekiz Lig Kupası: 6 kez

Brezilya Süper Kupası: 1 kez

Brezilya Kupası: 1 kez

Copa Libertadores: 1 kez

Sudamericana: 1 kez

Portekiz Süper Kupası: 2 kez

Suudi Arabistan Süper Kupası: 1 kez

Haberler.com - Gündem