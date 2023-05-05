Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un 1 senelik sözleşme imzalaması nedeniyle Jorge Jesus sezon sonu gidiyor mu? Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrılacak mı? merak ediliyor.

Jorge Jesus sezon sonu gidiyor mu? Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un 1 senelik sözleşme imzalaması nedeniyle Jorge Jesus sezon sonu gidiyor mu? Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrılacak mı? merak ediliyor. Detaylar...

JORGE JESUS SEZON SONU GİDİYOR MU?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Giresunspor maçı öncesinde sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Portekizli çalıştırıcı, yaptığı paylaşıma, "Fenerbahçe taraftarının sevgisi beni her gün şaşırtıyor" notunu düştü. Bu gönderi, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından oldukça beğeni aldı.

Sezon başında 1 senelik sözleşme imzalayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un sözleşme yenileyip yenilemeyeceği henüz belirsizliğini koruyor.

"TARAFTARLARIN SEVGİSİ BENİ HER GÜN ŞAŞIRTIYOR"

Jesus, Sivas deplasmanında taraftarların takımı karşılaması ve çocuklara sarıldığı bir videoyu paylaşarak bu paylaşımına, "Fenerbahçe taraftarının sevgisi beni her gün şaşırtıyor" ifadelerini yazdı. Fenerbahçeli taraftarlar, Portekizli teknik adamın bu paylaşımına yorum ve beğeni yağdırdı.

İşte Jesus'un o paylaşımı;