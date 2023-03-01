Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve beIN Medya Grubu ana paydaşlığında deprem felaketi sonrası Omuz Omuza yardım kampanyası ile ekranlara geldi. Peki, Jorge Jesus Omuz Omuza kaç TL bağış yaptı? Jorge Jesus ne kadar bağış yaptı? İşte detaylar...

TFF ve Kulüpler Birliği önderliğinde futbolun en önemli figürleri "Omuz Omuza Türkiye" bağış kampanyasında bir araya geldi. "Ülkemiz, dünyanın en büyük doğal afetlerinden birini yaşıyor. Şimdi sıra sende, kaybedecek hiç vakit yok." sloganıyla başlatılan kampanyaya katılmak isteyenler, "omuzomuza.org" web sitesinden kredi kartı bilgileriyle yardımda bulunabilecek. Jorge Jesus'un ne kadar bağış yaptığı araştırılıyor. Peki, Jorge Jesus Omuz Omuza kaç TL bağış yaptı? Jorge Jesus ne kadar bağış yaptı? Detaylar haberimizde...

JORGE JESUS KİMDİR?

Jorge Jesus, teknik direktörlük kariyerine 1993 yılında Portekiz'in Amora kulübünde yönetici olarak başladı. Daha sonra FC Felguieras'ın başına geçti, iki yıl takımı yönettikten sonra eski takımı Estrela da Amador'un başına geçti ve 8 sezon boyunca takımı üst sıralarda tuttu. 2003 yılında Vitória de Guimarães'in başına geçerek takımı küme düşmeden kıl payı kurtardı. 2008'de Braga'nın başında UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kaldı ancak PSG'ye elendi. Aynı yıl 2008 UEFA Intertoto Kupası'nı kazandı. Birçok başarı elde ettiği Benfica ile 2013 ve 2014 yıllarında UEFA Avrupa Ligi finaline çıkan Jesus, kupayı kazanamadı.

SÜPER LİG MAÇLARI ŞİFRESİZ YAYINLANACAK!

Omuz Omuz programının canlı yayına katılan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig'de önümüzdeki iki hafta maçların şifresiz olarak yayınlanacağını açıkladı. Bakan Kasapoğlu, "Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "beIN Group'la yaptığımız görüşmeler neticesinde ligin iki haftasında yer alacak müsabakalar şifresiz ve herkese açık olması kararı alındı. Bu anlamda şükranlarımı iletmek istiyorum" açıklamasında bulundu.