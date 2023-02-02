Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. Hakem kararların damga vurduğu mücadele sonrasında sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jeus adeta çılgına döndü. Peki, Jorge Jesus neden kırmızı kart gördü? Jorge Jesus kaç maç ceza aldı?

Jorge Jesus neden kırmızı kart gördü? Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. Hakem kararların damga vurduğu mücadele sonrasında sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jeus adeta çılgına döndü. Peki, Jorge Jesus neden kırmızı kart gördü? Jorge Jesus kaç maç ceza aldı? İşte detaylar...

JORGE JESUS NEDEN KIRMIZI KART GÖRDÜ?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Adana Demirspor maçının ardından hakem Ali Palabıyık'ın yanına koşarak itiraz etti. "Ben oradan görüyorum, sen burada görmüyorsun." şeklinde bir hareket yaptı ve bunun sonucunda kırmızı kart gördü.

ALİ PALABIYIK'A BÜYÜK TEPKİ

Zirve yolunda kritik öneme sahip Adana Demirspor deplasmanında 1 puan bırakan Fenerbahçe'de maç sonu hakeme büyük tepki vardı. Sarı-lacivertlilerin deneyimli teknik direktörü, son düdükle birlikte soluğu hakem Ali Palabıyık'ın yanında aldı.

JESUS KIRMIZI KART GÖRDÜ

Ali Palabıyık'la bir kaç saniye konuşan Jesus, "Ben oradan görüyorum, sen burada görmüyorsun." şeklinde bir hareket yaptı. Daha sonra Jesus, yedek kulübesine doğru ilerlerken Palabık elini cebine götürerek Portekizli çalıştırıcıya kırmızı kartını gösterdi.