Süper Lig devi Fenerbahçe, Jorge Jesus'tan sonra Vincenzo Montella ile her konuda anlaşmaya vardı. Peki, Jorge Jesus kovuldu mu, istifa mı etti? Jorge Jesus tazminat alacak mı?

Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus ile yollarını kısa bir süre önce ayırdığını açıklayan Fenerbahçe, Adana Demirspor'un hocası Vincenzo Montella ile anlaşmaya vardı. Peki, Jorge Jesus kovuldu mu, istifa mı etti? Jorge Jesus tazminat alacak mı?

JORGE JESUS KOVULDU MU?

Jorge Jesu'un ayrılığını resmen açıklayan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, İtalyan çalıştırıcı Montella ile görüşerek her konuda anlaşmaya vardı.

Sergen Yalçın, Abdullah Avcı ve Lucescu'nun isimleri çeşitli kaynaklarca ortaya atılırken, Fenerbahçe Yönetimi'nin bu isimlerle temas kurmadığı ve en ciddi adaylarının Montella olduğu öğrenildi. Öte yandan anlaşmanın yakın zamanda resmen açıklanması bekleniyor.

Jorge Jesus sözleşmesi ile ilgili henüz açıklama yapılmadı.