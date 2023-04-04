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Jorge Jesus kovuldu mu, istifa etti mi?

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Teknik Direktör Jorge Jesus, kulüp binasında saatler süren bir görüşme gerçekleştirdi. Peki, Jorge Jesus kovuldu mu, istifa etti

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Süper Lig'in 27. haftasında Kadıkööy'de Beşiktaş'a karşı alınan 4-2'lik derbi mağlubiyeti sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un, Türkiye Kupası'nda oynanacak Kayserispor maçının ardından görevine son verileceği iddia edilmişti. Jorge Jesus kovuldu mu, istifa etti mi?

JORGE JESUS KOVULDU MU?

TRT Spor'daki habere göre; Jorge Jesus, perşembe günü oynanacak Kayserispor maçında takımın başında olacak. Portekizli hoca büyük bir ihtimalle sezonu Fenerbahçe'de tamamlayacak.

Derbiyi kaybeden Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 9 puan gerisine düştü. Üçüncü sıradaki Beşiktaş ise 52 puanla hemen Fenebahçe'nin ardında yer alıyor.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda son yılların en kötü Sevilla'sına elenen Fenerbahçe'de lig artık uzak bir hedef olarak gözükyor. Sarı-Lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanıp taraftarına teselli vermek istiyor.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Jorge Jesus Gündem Spor Haberler

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