Jorge Jesus kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi takımı çalıştırıyor? Jorge Jesus futbol kariyeri hakkında bilgiler! - Haberler

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Jorge Jesus kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi takımı çalıştırıyor? Jorge Jesus futbol kariyeri hakkında bilgiler!

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Jorge Jesus kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi takımı çalıştırıyor? Jorge Jesus futbol kariyeri hakkında bilgiler!

Spor gündeminde yer alan isimlerin başında Jorge Jesus geliyor. Peki, Jorge Jesus kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi takımı çalıştırıyor? Jorge Jesus futbol kariyeri hakkında bilgiler nelerdir? İşte detaylar...

Futbol severler tarafından merak edilen teknik direktörlerden birisi de Jorge Jesus oldu. Jorge Jesus'un futbol kariyeri, başarıları ve kupaları nelerdir merak ediliyor. Peki, Jorge Jesus kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi takımı çalıştırıyor?

JORGE JESUS KİMDİR?

Jorge Fernando Pinheiro de Jesus (d. 24 Temmuz 1954, Amadora), Portekizli teknik direktör ve eski futbolcu. Son olarak Benfica'yı çalıştırmıştır.

  • Jorge Jesus doğum tarihi : 24 Temmuz 1954
  • Jorge Jesus kaç yaşında : 67 yaşında
  • Jorge Jesus nereli : Portekiz
  • Jorge Jesus mesleği ne : Teknik Direktör (Eski futbolcu)
  • Jorge Jesus hangi takımı çalıştırıyor : En son Benfica'yı çalıştırdı

JORGE JESUS'UN BAŞARILARI

Teknik direktör

Amora

Üçüncü Lig:

Şampiyon (1): 1991–92

Belenenses

Taça de Portugal:

Finalist (1): 2006-07

Braga

UEFA Intertoto Kupası:

Şampiyon (1): 2008

Benfica

Portuguese League

Şampiyon (2): 2009-10, 2013-14

Taça de Portugal

Şampiyon (4)2009-10, 2010-11, 2011-12, 2013–14

Finalist (1): 2012–13

Portekiz Lig Kupası

Şampiyon (4):2009-10, 2010-11, 2011-12, 2013-14

UEFA Avrupa Ligi:

Finalist (2): 2012-13, 2013-14

Sporting CP

Supertaça Cândido de Oliveira 2015 Şampiyon

Bireysel

Portekiz Ligi: En iyi teknik direktör 2009-10

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