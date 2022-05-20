Jorge Jesus kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi takımı çalıştırıyor? Jorge Jesus futbol kariyeri hakkında bilgiler! - Haberler

Jorge Jesus kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi takımı çalıştırıyor? Jorge Jesus futbol kariyeri hakkında bilgiler!
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Spor gündeminde yer alan isimlerin başında Jorge Jesus geliyor. Peki, Jorge Jesus kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi takımı çalıştırıyor? Jorge Jesus futbol kariyeri hakkında bilgiler nelerdir? İşte detaylar...
Futbol severler tarafından merak edilen teknik direktörlerden birisi de Jorge Jesus oldu. Jorge Jesus'un futbol kariyeri, başarıları ve kupaları nelerdir merak ediliyor. Peki, Jorge Jesus kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi takımı çalıştırıyor?
JORGE JESUS KİMDİR?
Jorge Fernando Pinheiro de Jesus (d. 24 Temmuz 1954, Amadora), Portekizli teknik direktör ve eski futbolcu. Son olarak Benfica'yı çalıştırmıştır.
- Jorge Jesus doğum tarihi : 24 Temmuz 1954
- Jorge Jesus kaç yaşında : 67 yaşında
- Jorge Jesus nereli : Portekiz
- Jorge Jesus mesleği ne : Teknik Direktör (Eski futbolcu)
- Jorge Jesus hangi takımı çalıştırıyor : En son Benfica'yı çalıştırdı
JORGE JESUS'UN BAŞARILARI
Teknik direktör
Amora
Üçüncü Lig:
Şampiyon (1): 1991–92
Belenenses
Taça de Portugal:
Finalist (1): 2006-07
Braga
UEFA Intertoto Kupası:
Şampiyon (1): 2008
Benfica
Portuguese League
Şampiyon (2): 2009-10, 2013-14
Taça de Portugal
Şampiyon (4)2009-10, 2010-11, 2011-12, 2013–14
Finalist (1): 2012–13
Portekiz Lig Kupası
Şampiyon (4):2009-10, 2010-11, 2011-12, 2013-14
UEFA Avrupa Ligi:
Finalist (2): 2012-13, 2013-14
Sporting CP
Supertaça Cândido de Oliveira 2015 Şampiyon
Bireysel
Portekiz Ligi: En iyi teknik direktör 2009-10