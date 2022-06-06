Jorge Jesus kimdir, kaç yaşında? Jorge Jesus nereli? Jorge Jesus hayatı nedir? - Haberler

Jorge Jesus'un kariyerinde çalıştırdığı 15 takımdan en çok dikkat çekenler ise Braga, Benfica, Sporting Lizbon ve Flamengo'dur. Jesus 2008-2009 sezonunda çalıştırdığı Braga ile 47 maça çıktı. 47 maçta 23 galibiyet, 13 beraberlik, 11 mağlubiyet aldı. Braga sezonu 5.sırada tamamladı. Peki, Jorge Jesus kimdir, kaç yaşında? Jorge Jesus nereli? Jorge Jesus hayatı nedir? Jorge Jesus hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

JORGE JESUS KİMDİR?

Jorge Jesus, 24 Temmuz 1954 tarihinde Portekiz, Amadora'da doğmuştur. Tam adı Jorge Fernando Pinheiro de Jesus'dur. Futbolcu olduğu dönemde orta sahanın sağında görev yaptı. Profesyonel futbol hayatına Portekiz takımlarından Sporting Lizbon'da başladı.

16 yıl yaptığı futbol hayatında birçok farklı kulüplerde olan Jorge Jesus, hiç bir zaman beklenilen performansı gösteremedi ve hep yedek kaldı. 16 yılda yaklaşık 160 maçta kadroda oldu. 1989 yılında aktif futbol hayatını bırakarak emekli oldu.

1989 yılından 2014 yılına kadar yaptığı Teknik Direktörlük hayatında ise daha başarılı olmuş ve şimdiye kadar 15 takım çalıştırmıştır.

ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR

Çalıştırdığı takımlar sırasıyla; Amaro FC, Felgueiras 2015, Uniao Maderia, CF Estrela, Vitoria Setubal, CF Estrela, Vit. Guimaraes, Moreirense, Leiria, Belenenses, SC Braga, Benfica, Sporting Lizbon, Al Hilal, Flamengo.

Jorge Jesus'un kariyerinde çalıştırdığı 15 takımdan en çok dikkat çekenler ise Braga, Benfica, Sporting Lizbon ve Flamengo'dur. Jesus 2008-2009 sezonunda çalıştırdığı Braga ile 47 maça çıktı. 47 maçta 23 galibiyet, 13 beraberlik, 11 mağlubiyet aldı. Braga sezonu 5.sırada tamamladı.

Jorge Jesus'un Braga'dan sonra durağı Benfica oldu. Benfica'da 321 maça çıkan Portekizli teknik adam 227 galibiyet, 47 beraberlik ve 47 mağlubiyet aldı. Benfica'da 2.27 puan ortalaması tutturarak dikkatleri üzerine çekti.

Jesus Benfica ile 2009-2010, 2013-2014, 2014-2015 yıllarında Portekiz Ligi şampiyonu olmuştur. Ayrıca Benfica ile 5 Portekiz Kupası ve 1 Süper Kupa kazandı.

Benfica ile başarılı 5 senenin ardından ezeli rakibi Sporting Lizbon'a giden Jorge Jesus 3 yıl Lizbon'da kaldı. Lizbon'da 158 maça çıkan deneyimli teknik adam 101 galibiyet, 24 beraberlik, 33 mağlubiyet aldı.

Jesus, Sporting Lizbon ile 1 Portekiz Kupası ve 1 Süper Kupa Şampiyonluğu yaşadı.

2019-2020 sezonunda Brezilya'nın Flamengo takımına giden Jesus burada 50 maça çıktı. 50 maçta takımına aldırdığı 38 galibiyet 7 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 2.42 puan ortalaması yakaladı.

Jorge Jesus, Brezilya'da 1 lig şampiyonluğu, 1 Süper Kupa, 1 Copa Libertadores ve 1 Sudamericana şampiyonluğu yaşadı.

Ayrıca Portekizli teknik adam 2013-2014 sezonu ve 2014-2015 sezonunda UEFA Avrupa Ligi finalini kaybetti.

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