Jorge Jesus kimdir? Jorge Jesus nereli, kaç yaşında, ne iş yapmaktadır?
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Fenerbahçe'de teknik direktör arayışı için Jorge Jesus ismi gündeme düştü! Jorge Jesus kimdir? Jorge Jesus nereli, kaç yaşında, ne iş yapmaktadır?
Fenerbahçe'da Ali Koç'un Teknik direktör arayışı sürmekte. İsmail Kartal'ın sezon sonu ayrılacağı kulislerde söylenmekte. Löw ismi gündemdeyken bomba gibi bir isim kulislere düştü. Jorge Jesus kimdir? Jorge Jesus ne iş yapmaktadır? Jorge Jesusk imdir? Jorge Jesus nereli ve kaç yaşındadır?
JORGE JESUS NERELİ, KAÇ YAŞINDA VE NE İŞ YAPMAKTADIR?
Jorge Fernando Pinheiro Jesus 24 Temmuz 1954, Mostaganem doğumludur. Portekizli eski futbolcu ve teknik direktör. En son Benfica'yı çalıştırmış ve görevinden ayrılmıştır. Kendi gibi futbolcu olan babasının adı Virgolino António de Jesus'dur.
Futbolcu olduğu zamanlar, ortasahanın sağ kanadında ve ortasında oynamaktaydı. İlk futbol hayatına Portekiz takımlarından Sporting Lizbon'da başladı. 16 yıl yaptığı futbol hayatında birçok farklı kulüplerde olan Jorge Jesus, hiç bir zaman beklenilen performansı gösteremedi ve hep yedek kaldı. 16 yılda yaklaşık 160 maçta kadroda oldu. En son1989 yılında aktif futbol hayatını bırakarak emekli oldu.
Jorge Jesus'un oynadığı takımlar:
- 1973–1976Sporting CP
- 1973–1974Peniche (kiralık)
- 1974–1975Olhanense (kiralık)
- 1976–1977Belenenses
- 1977–1978Riopele
- 1978–1979Juventude Évora
- 1979–1980União Leiria
- 1980–1983Vitória Setúbal
- 1983–1985Farense
- 1985–1987Estrela Amadora
- 1987–1988Benfica Castelo Branco
- 1988–1989Almancilense
1989 yılından 2014 yılına kadar yaptığı Teknik Direktörlük hayatında ise daha başarılı olmuş ve şimdiye kadar 13 takım çalıştırmıştır.
Jorge Jesus'un Teknik Direktörlük kariyeri:
Felgueiras1993 - 1996
Felgueiras1997 - 1998
União Madeira 1998
Estrela Amadora 1998 - 2000
Setúbal Portekiz 2000 - 2002
Estrela Amadora2002 - 2003
Vitória Guimarães2003 - 2004
Moreirense2005
União Leiria2005 - 2006
Belenenses2006 - 2008
Braga2008 - 2009
Benfica2009 - 2015
Sporting CP 2015 - 2018
Al-Hilal 2018 - 2019
Flamengo 2019 - 2020
Benfica 2020 - 2021
2009 yılından beri Benfica'nın başında. Benfica ile 2009-2010 sezonunda ligi zirvede bitiren Jorge Jesus, 2009-2010, 2010-2011 ve 2011-2012 yıllarında da lig kupasını kazandı. 2009-2010 yıllarında 2 kupayı da Benfica'nın kazanmasını sağlayan Jorge Jesus, aynı yıl Portekiz'in en iyi teknik adamı seçildi.