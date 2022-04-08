Jorge Jesus kimdir? Jorge Jesus nereli, kaç yaşında, ne iş yapmaktadır?

Fenerbahçe'da Ali Koç'un Teknik direktör arayışı sürmekte. İsmail Kartal'ın sezon sonu ayrılacağı kulislerde söylenmekte. Löw ismi gündemdeyken bomba gibi bir isim kulislere düştü. Jorge Jesus kimdir? Jorge Jesus ne iş yapmaktadır? Jorge Jesusk imdir? Jorge Jesus nereli ve kaç yaşındadır?

JORGE JESUS NERELİ, KAÇ YAŞINDA VE NE İŞ YAPMAKTADIR?

Jorge Fernando Pinheiro Jesus 24 Temmuz 1954, Mostaganem doğumludur. Portekizli eski futbolcu ve teknik direktör. En son Benfica'yı çalıştırmış ve görevinden ayrılmıştır. Kendi gibi futbolcu olan babasının adı Virgolino António de Jesus'dur.

Futbolcu olduğu zamanlar, ortasahanın sağ kanadında ve ortasında oynamaktaydı. İlk futbol hayatına Portekiz takımlarından Sporting Lizbon'da başladı. 16 yıl yaptığı futbol hayatında birçok farklı kulüplerde olan Jorge Jesus, hiç bir zaman beklenilen performansı gösteremedi ve hep yedek kaldı. 16 yılda yaklaşık 160 maçta kadroda oldu. En son1989 yılında aktif futbol hayatını bırakarak emekli oldu.

Jorge Jesus'un oynadığı takımlar:

1973–1976Sporting CP

1973–1974Peniche (kiralık)

1974–1975Olhanense (kiralık)

1976–1977Belenenses

1977–1978Riopele

1978–1979Juventude Évora

1979–1980União Leiria

1980–1983Vitória Setúbal

1983–1985Farense

1985–1987Estrela Amadora

1987–1988Benfica Castelo Branco

1988–1989Almancilense

1989 yılından 2014 yılına kadar yaptığı Teknik Direktörlük hayatında ise daha başarılı olmuş ve şimdiye kadar 13 takım çalıştırmıştır.

Jorge Jesus'un Teknik Direktörlük kariyeri:

Felgueiras1993 - 1996

Felgueiras1997 - 1998

União Madeira 1998

Estrela Amadora 1998 - 2000

Setúbal Portekiz 2000 - 2002

Estrela Amadora2002 - 2003

Vitória Guimarães2003 - 2004

Moreirense2005

União Leiria2005 - 2006

Belenenses2006 - 2008

Braga2008 - 2009

Benfica2009 - 2015

Sporting CP 2015 - 2018

Al-Hilal 2018 - 2019

Flamengo 2019 - 2020

Benfica 2020 - 2021

2009 yılından beri Benfica'nın başında. Benfica ile 2009-2010 sezonunda ligi zirvede bitiren Jorge Jesus, 2009-2010, 2010-2011 ve 2011-2012 yıllarında da lig kupasını kazandı. 2009-2010 yıllarında 2 kupayı da Benfica'nın kazanmasını sağlayan Jorge Jesus, aynı yıl Portekiz'in en iyi teknik adamı seçildi.

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