Jorge Jesus çalıştırdığı takımlar merak ediliyor. Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olmaya çok yakın. Portekiz kanalı CMTV, dünyaca ünlü hocanın önümüzdeki sezon sarı-lacivertlileri çalıştıracağını açıkladı. Peki, Jorge Jesus kimdir? Jorge Jesus kariyeri! Jorge Jesus Fenerbahçe ile anlaştı mı, yeni sezonda FB teknik direktörü mü olacak? İşte detaylar...

JORGE JESUS FENERBAHÇE İLE ANLAŞTI MI?

Fenerbahçe'de yılan hikayesine dönen teknik direktör konusu çözüme ulaşıyor. Portekiz basını, dünyaca ünlü hoca Jorge Jesus'un sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörü olduğunu duyurdu.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Portekiz kanalı CMTV, Jorge Jesus'un, sarı-lacivertli ekibin yeni teknik direktörü olacağını duyurdu. Dünyaca ünlü hoca geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Portekiz'e geri döndüğümde neler yapacağımla ilgili görüşmelere tekrar başlayacağım. Hatta bir takım beni bekliyor bile. Portekiz'e döndüğümde Fenerbahçe ile görüşeceğim. Neler olacağını bilmiyorum ama kesin olan şu ki bir karar vermem gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

"ŞU AN ÖZGÜR BİR TEKNİK DİREKTÖRÜM"

Jesus, ayrıca, "Mesleki ve etik açıdan zor bir konu. En çok istediğim şey Flamengo'nun başarılı olması. Yeniden Flamengo'nun teknik direktörü olabilirim, belki 1 yıl belki 2 yıl sonra. Bilemiyorum. Ancak, ben şu an özgür bir teknik direktörüm. İstediğim kararı verebilirim. Belki 1-2 ay içinde bir kulübe imza atmış olurum. Kafamda ise bir gün Brezilya'ya dönmek kesinlikle var." diye konuşmuştu.

JORGE JESUS KİMDİR?

Jorge Fernando Pinheiro de Jesus 24 Temmuz 1954, Amadora doğumlu Portekizli teknik direktör ve eski futbolcudur. Son olarak Benfica'yı çalıştırmıştır.

JORGE JESUS KARİYERİ

Benfica

Braga

Belenenses

União Leiria

Moreirense

Vitória Guimarães

Estrela Amadora

Setúbal

Estrela Amadora

União Madeira

Felgueiras

Felgueiras

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