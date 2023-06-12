2022-23 sezonu Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu olan Fenerbahçe'de maç sonu ayrılık yaşandı. Jorge Jesus'un açıklamalarının ardından Jorge Jesus istifa mı etti? Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrıldı mı, gelecek sezon devam edecek mi? Soruları gündeme taşındı.

Jorge Jesus istifa mı etti? 2022-23 sezonu Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu olan Fenerbahçe'de maç sonu ayrılık yaşandı. Jorge Jesus'un açıklamalarının ardından Jorge Jesus istifa mı etti? Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrıldı mı, gelecek sezon devam edecek mi? Soruları gündeme taşındı. İşte detaylar...

JORGE JESUS İSTİFA MI ETTİ?

Jorge Jesus, Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğunun ardından Fenerbahçe'den ayrıldığını açıkladı.

İşte Jesus'un ayrılık sözleri:

"BU BİR VEDA"

"Fenerbahçe, bu kupayı uzun zamandır kazanamıyordu. Camiamız ve kariyerim için bu kupa önemliydi. Başkanıma, bana güvenip burada çalışma fırsatı verdiği için teşekkür ederim. Taraftarımıza da teşekkür ederim çünkü her maçta bana sevgi gösterdiler. Bu şekilde konuşuyorum çünkü bu bir veda.

"KARARI DAHA ÖNCE ALDIM"

Bu kararı alalı bir süre oluyor, burada olmaktan çok keyif aldım. Türk halkı, sevgi dolu bir halk. Şimdi Portekiz'e gideceğim. Henüz geleceğimle ilgili karar vermedim. Beklemek istiyorum, hayallerimden birini gerçekleştirebilecek miyim bunu göreceğim.

"BURAYI SEVMİYORUM DEĞİL"

Burada çalışmayı istemiyorum ve sevmiyorum değil. Ben böyle bir karar aldım. Portekiz'e gideceğim ve hayallerimden birini gerçekleştirebilecek miyim diye bekleyeceğim.