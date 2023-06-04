Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 3-0 kaybettikleri Galatasaray derbisinin ardından basın toplantısına çıkmadı ve apar topar stattan ayrıldı. Peki, Jorge Jesus istifa etti mi, gitti mi?

Jesus derbi faciasından sonra her şeyi bitirdi! Apar topar terk etti

Galatasaray, 51 bin taraftarı önünde şampiyon olarak çıktığı Fenerbahçe derbisini farklı kazandı. Zaniolo'nun 2 golü, Icardi'nin tek sayısı ile maçı 3-0 kazanan Cim-Bom, ezeli rakibine isabetli şut attırmadan karşılaşmayı tamamladı. Aslan, şampiyonluk kupasını kaldırdığı derbide tarihi bir zafer yaşadı. Peki Jorge Jesus istifa etti mi, gitti mi?

JORGE JESUS İSTİFA ETTİ Mİ?

Hem iç sahada hem dış sahada Galatasaray'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe, bu iki derbiyi de isabetli şut atamadan tamamladı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Galatasaray maçının ardından düzenlenecek basın toplantısına katılmadı ve apar topar stattan ayrıldı.