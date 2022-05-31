Jorge Jesus İstanbul'a geldi mi, ne zaman gelecek? Jorge Jesus İstanbul'a hangi gün gelecek, hangi havalimanı'na iniyor? - Haberler

Jorge Jesus İstanbul'a geldi mi, ne zaman geliyor? Jorge Jesus hangi havalimanına inecek? Jorge Jesus Sabiha Gökçen'e mi geliyor? Detaylar yazımızda...

JORGE JESUS İSTANBUL'A NE ZAMAN GELECEK?

Yeni sezon hazırlıkları öncesinde teknik direktör değişimi için kolları sıvayan Fenerbahçe yönetimi, Portekizli teknik adam Jorge Jesus ile prensip anlaşmasına vardı. Ankara'dan kalkan özel uçak Portekiz'e giderek Jorge Jesus ve yardımcılarını alacak. Saat 00.00'da İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na inmesi planlanan Jorge Jesus'u burada Fenerbahçeli yetkililer karşılayacak.

JORGE JESUS KİMDİR?

Jorge Fernando Pinheiro de Jesus (d. 24 Temmuz 1954, Amadora), Portekizli teknik direktör ve eski futbolcu. Son olarak Benfica'yı çalıştırmıştır.

Jorge Jesus doğum tarihi : 24 Temmuz 1954

24 Temmuz 1954 Jorge Jesus kaç yaşında : 67 yaşında

67 yaşında Jorge Jesus nereli : Portekiz

Portekiz Jorge Jesus mesleği ne : Teknik Direktör (Eski futbolcu)

Teknik Direktör (Eski futbolcu) Jorge Jesus hangi takımı çalıştırıyor : En son Benfica'yı çalıştırdı

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