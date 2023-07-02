Fenerbahçe'den ayrılan Jorge Jesus'un yeni takımı belli oldu. Brezilya ve Suudi Arabistan arasında kalan Jorge Jesus'un yeni takımının belli olmasının ardından Jorge Jesus hangi takıma gitti? Jorge Jesus hangi takımda? soruları aratıldı.

Jorge Jesus hangi takıma gitti? Jorge Jesus hangi takımda? soruları merak ediliyor. Ligi Galatasaray'ın ardından 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe'den ayrılan tecrübeli teknik adam Jorge Jesus, yeni sezondan tercihini yaptı.

JORGE JESUS HANGİ TAKIMA GİTTİ?

Fenerbahçe'den ayrılan Jorge Jesus'un yeni takımı belli oldu. Brezilya ve Suudi Arabistan arasında kalan Jorge Jesus, tercihini Araplardan yana kullanarak Al Hilal ekibinin yeni teknik direktörü oldu.

AL HİLAL İLE

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, teknik direktörlük görevi için Jorge Jesus'la anlaştıklarını duyurdu. UOL Esporte'nin haberine göre; 68 yaşındaki teknik adam, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu ile yıllık 10 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı.

DÜNYANIN EN ÇOK KAZANAN TEKNİK DİREKTÖRÜ OLDU

Şu anda bu unvanın sahibi 6,5 milyon euro ile Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Hansi Flick.Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin başında 52 resmi maça çıkan Jesus, 35 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 2,2 puan ortalaması yapmıştı.