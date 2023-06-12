Jorge Jesus gitti mi? Jesus maç sonu açıklaması! Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrıldı mı?

Jorge Jesus, Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğunun ardından Fenerbahçe'den ayrıldığını açıkladı. Maç sonu açıklamaları gündem olan Jesus'un maçın ardından söyledikleri gündem oldu. Peki Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrıldı mı? Jorge Jesus gitti mi? İşte Jorge Jesus maç sonu açıklaması!

Jorge Jesus ayrıldı mı? Jorge Jesus, Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğunun ardından Fenerbahçe'den ayrıldığını açıkladı. Maç sonu açıklamaları gündem olan Jesus'un maçın ardından söyledikleri gündem oldu. Peki Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrıldı mı? Jorge Jesus gitti mi? İşte Jorge Jesus maç sonu açıklaması haberimizde...

JORGE JESUS GİTTİ Mİ?

Jorge Jesus, Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğunun ardından Fenerbahçe'den ayrıldığını açıkladı.

2022-23 sezonu Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu olan Fenerbahçe'de maç sonu ayrılık yaşandı. Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, Fenerbahçe'ye resmen veda etti. Sezon başında 1 yıllık mukavele imzalayan tecrübeli hoca, kupa zaferinin ardından kariyerinde yeni bir maceraya atılacağını açıkladı.

İşte Jesus'un ayrılık sözleri:

"BU BİR VEDA"

"Fenerbahçe, bu kupayı uzun zamandır kazanamıyordu. Camiamız ve kariyerim için bu kupa önemliydi. Başkanıma, bana güvenip burada çalışma fırsatı verdiği için teşekkür ederim. Taraftarımıza da teşekkür ederim çünkü her maçta bana sevgi gösterdiler. Bu şekilde konuşuyorum çünkü bu bir veda.

"KARARI DAHA ÖNCE ALDIM"

Bu kararı alalı bir süre oluyor, burada olmaktan çok keyif aldım. Türk halkı, sevgi dolu bir halk. Şimdi Portekiz'e gideceğim. Henüz geleceğimle ilgili karar vermedim. Beklemek istiyorum, hayallerimden birini gerçekleştirebilecek miyim bunu göreceğim.

"BURAYI SEVMİYORUM DEĞİL"

Burada çalışmayı istemiyorum ve sevmiyorum değil. Ben böyle bir karar aldım. Portekiz'e gideceğim ve hayallerimden birini gerçekleştirebilecek miyim diye bekleyeceğim.