Beşiktaş'a karşı alınan 4-2'lik derbi mağlubiyeti sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un, Türkiye Kupası'nda oynanacak Kayserispor maçının ardından görevine son verileceği iddia edilmişti. Futbolseverler ise Jorge Jesus'un gidip gitmeyeceğini merak ediyor ve Jorge Jesus gidiyor mu? Jorge Jesus gidecek mi? sorularını araştırıyor.

Ali Koç, Jorge Jesus ile sezon sonuna kadar yolları ayırmayı düşünmüyor

Fenerbahçe'nin Kadıköy'de 10 kişi Beşiktaş'a 4-2 mağlup olmasının yankıları sürüyor. Tarihi yenilgi sonrası sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus ile yolların ayrılacağı iddia edilmişti. Konuya ilişkin yeni gelişmeler yaşandı. Fenerbahçe taraftarının yakından ilgilendiği konu ile ilgili ise Jorge Jesus gidiyor mu? Jorge Jesus gidecek mi? soruları aratılıyor.

JORGE JESUS GİDİYOR MU?

Beşiktaş'a karşı alınan 4-2'lik derbi mağlubiyeti sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un, Türkiye Kupası'nda oynanacak Kayserispor maçının ardından görevine son verileceği iddia edilmişti. Başkan Ali Koç'un Portekizli hoca ile görüştüğü ve sezon sonuna kadar yolları ayırmayı düşünmediği öne sürüldü. Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'nda oynayacağı Kayserispor maçının ardından Jorge Jesus'un görevine son verileceği konuşuluyordu. Başkan Ali Koç ve Portekizli hocanın görüştüğü ancak bu konunun gündeme gelmediği iddia edildi.

Beyaz TV'den Devrim Zengi'nin haberine göre, Fenerbahçe yönetimi, Jorge Jesus ile kapsamlı bir toplantı gerçekleştirecek. Ancak bu görüşmede Portekizli hoca ile yolların ayrılması seçeneği gündemde değil.