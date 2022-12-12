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Jorge Jesus gidiyor mu? Jorge Jesus gidecek mi?

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Jorge Jesus gidiyor mu? Jorge Jesus gidecek mi?

Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus hakkında merak edilenler var. Taraftardan büyük övgü alan teknik direktörün takımdan ayrılıp ayrılmayacağı merak ediliyor. Peki, Jorge Jesus gidiyor mu? Jorge Jesus gidecek mi? İşte detaylar...

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Portekizli teknik direktör, Jorge Jesus'un Fenerbahçe'den ayrılıp ayrılmayacağı merak edilenler arasında yer alıyor. Fenerbahçeli taraftarlar ise Jorge Jesus gidiyor mu? Jorge Jesus gidecek mi? sorularına yanıt arıyor. Detaylar haberimizde yer alıyor.

JORGE JESUS GİDİYOR MU?

Fenerbahçe ile başarılı ilerleyen Jorge Jesus'u Brezilya teknik direktörlüğüne istedikleri yönünde iddialar var fakat henüz resmi bir konuşma bulunmuyor. Brezilya basınında yer alan haberlere göre ise Jorge Jesus'un Brezilya'nın teklifine olumlu baktığı yönünde.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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