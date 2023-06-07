Süper Lig devi Fenerbahçe'ye büyük umutlarla gelen fakat istenen başarıyı sergileyemeyen Jorge Jesus hakkında çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Jorge Jesus'un Fenerbahçe'den ayrılıp ayrılmadığı ise merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, Jorge Jesus Fenerbahçe'den gidiyor mu? Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Jorge Jesus hangi takıma gidiyor?

Jorge Jesus Fenerbahçe'den gidiyor mu? Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Jorge Jesus hangi takıma gidiyor?soruları araştırılıyor. Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jorge Jesus'un yeni takımı belli oldu. Futbolseverler ise arama motorlarında Jorge Jesus Fenerbahçe'den gidiyor mu? Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Jorge Jesus hangi takıma gidiyor? sorularına yanıt arıyor.

JORGE JESUS FENERBAHÇE'DEN GİDİYOR MU?

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jorge Jesus'un yeni takımı belli oldu. Suudi Arabistan'dan Ar Riyadiyah'da yer alan habere göre, Portekizli çalıştırıcının kariyerine Suudi Arabistan Milli Takım Teknik Direktörü olarak devam edeceği ve 3 yılda 30 milyon euro kazanacağı öne sürüldü. Suudi Arabistan'dan Ar Riyadiyah'da yer alan habere göre, Jesus, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu ile milli takım teknik direktörlüğü için 3 yıllık anlaşmaya vardı.

Jorge Jesus

Deneyimli çalıştırıcı, Suudi Arabistan Milli Takım Teknik Direktörlüğü için 3 yıl ve 10 milyon euro maaş alacağı, ve toplam 30 milyon euro para kazanacağı ifade edildi. 68 yaşındaki teknik adam, 2022-23 sezonunun başında Fenerbahçe''nin başına geçti. 51 maçlık periyotta 34 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 2.20 puan ortalaması tutturdu.