Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un Flamengo'nun ikinci başkanı Marcos Braz ile yaptığı görüşmeyle ilgili olarak Brezilya basınına yaptığı açıklamanın ses kaydı ortaya çıktı. Peki, Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Jorge Jesus Fenerbahçe'den gidecek mi?

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Jorge Jesus'un Brezilya basınına yaptığı açıklamanın ses kaydı ortaya çıktı. Ses kaydında Portekizli hoca, Türkiye'de ligin bitmesine 1.5 ay olduğunu ve Ali Koç ile görüşeceğini ancak Flamengo'nun daha fazla beklemeyeceğini söylüyor. Peki, Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Jorge Jesus Fenerbahçe'den gidecek mi?

JORGE JESUS FENERBAHÇE'DEN AYRILIYOR MU?

Gazeteci Giuliano Cosenza'nın paylaştığı ses kaydında Jorge Jesus, "Günaydın dostum! Türkiye saat sabah 10, Brezilya ile aramızda 6 saat fark var. Brezilya'da neden çok para istediğimi ve benimle anlaşmaya varamadıklarını söylüyorlar bilmiyorum. Bunun amacı nedir bilmiyorum ama gerçek şu ki Marcos Braz benimle Flamengo hakkında konuştu.

Marcos Braz, şimdi ayrılmamı istedi, ben de yapamayacağımı ilettim. Kendime biraz zaman tanımam gerektiğini söyledim. Başkanla konuşmam için bile zamana ihtiyacım olduğunu söyledim. Türkiye'de ligin bitmesine 1.5 ay var.

Bana geçici bir teknik direktör getireceğini söyledi. Ben de 'Tamam' dedim. Beni 1 haftadan fazla bekleyemeyeceğini söyledi. İnsanların, Flamengo'ya gitmezsem bunun maddi nedenlerle olduğunu düşünmelerini istemiyorum. Çünkü daha Marcos Braz ile para konuşmadım bile. Şimdiden dünyaları istediğimi söylüyorlar." ifadelerini kullanıyor.