Dünyanın en prestijli edebiyat ödüllerinden biri olarak bilinen Nobel Edebiyat Ödülü'nü, yenilikçi oyunları ve nesirleri nedeniyle Norveçli yazar Jon Fosse kazandı. Peki, Jon Fosse kimdir? 2023 Nobel Edebiyat Ödülü'nü alan Jon Fosse kaç yaşında, eserleri neler? Norveçli yazar Jon Fosse hayatı!

Jon Fosse kimdir? Sorusu, günün gelişmelerinin ardından birçok kişi tarafından merak edildi. İsveç Akademisi; Nobel Edebiyat Ödülü'ne bu yıl yenilikçi oyunları ve düzyazıları nedeniyle Norveçli yazar Jon Olav Fosse'nin layık görüldüğünü açıkladı. Peki, Jon Fosse kimdir? 2023 Nobel Edebiyat Ödülü'nü alan Jon Fosse kaç yaşında, eserleri neler? Norveçli yazar Jon Fosse hayatı!

JON FOSSE KİMDİR?

29 Eylül 1959 yılında Norveç'te dünyaya gelen Jon Olav Fosse, "Söylenemeyen şeyleri anlattığı yenilikçi oyunları ve yazıları" sayesinde Nobel'de ödül kazandı. Norveç asıllı yazarın "Melankoli", "Sabahtan Akşama" ve "Üçleme" gibi eserleri var.