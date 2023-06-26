Mustafa Kemal Atatürk adına 97 yıldır aralıksız olarak gerçekleştirilen Gazi Koşusu, Veliefendi Hipodromu'nda 3 yaşlı 22 safkan İngiliz tayının katılımıyla 2400 metre çim pistte gerçekleştirildi. Yarışın galibi Mehmet Kaya merak ediliyor.Peki, Jokey Mehmet Kaya kimdir? 97. Gazi Koşusu şampiyonu Mehmet Kaya kimdir?

JOKEY MEHMET KAYA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA? 97. GAZİ KOŞUSU ŞAMPİYONU KİMDİR?

Türk atçılığının derbisi niteliğindeki Gazi Koşusu, büyük heyecana sahne oldu. Yarışı Selim Kaya'nın sahibi olduğu, Mehmet Kaya'nın jokeyliğini yaptığı 'Urfa Aslanı' isimli safkan, 2:30:35'lik derecesiyle kazandı. 97'nci Gazi Koşusu'nda 2'nciliği Qualizto, 3'üncülüğü Chaika elde ederken, yarışı Moonlight Fairy isimli safkan 4'üncü sırada tamamladı. Bu arada jokey Mehmet Kaya, Urfa Aslanı ile kariyerinde ilk kez Gazi Koşusu'nu kazandı. Jokey Mehmet Kaya, 2 bin 400 metrelik çim pistte yapılan Gazi Koşusu'nda 5 milyon lira kazandı.