Joker - ROCKSTAR sözleri! 'ROCKSTAR' rap şarkısı sözleri nelerdir? Joker rap sözleri nelerdir? - Haberler

Joker - ROCKSTAR sözleri! 'ROCKSTAR' rap şarkısı sözleri nelerdir? Joker rap sözleri nelerdir?
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Türkiye'nin en iyi rapçilerinden kabul edilen Joker'in yeni parçası Rockstar, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının kafiyesi, ryhmları ve sözleri beğenildi. Peki, Joker - ROCKSTAR sözleri nelerdir? Joker - ROCKSTAR şarkı sözleri nelerdir? İşte tüm sözler...
Joker - ROCKSTAR rap sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının sözleri Joker'e aittir. Şarkı sözleri haberimizde...
JOKER - ROCKSTAR ŞARKI SÖZLERİ
kaç yazar bak elimde 4 as var yine
kartlar benden yana kaybettin pas yap lan geri
fark etmez non-stop rhyme paslanmaz çenem
sapasağlam patlarsam kaç saklan hergele!
*****
çünkü basmadan yere
uçarım basmadan yere
bi' süper kahraman gibiyim
şansın varsa bas geri
(koşa koşa kaç!)
*****
basmadan yere
uçarım basmadan yere
sanki bi' rockstar'ım asla
yaklaşamaz şeytan bile
(yaklaşamaz!)
X2
*****
yap hesap kitap vaktin doldu tik-tak
ya risk al ya da itaat et King Size bu! lirikal
boş insanlara dikkat bu bir imtihan
Joker elinde bi' kalem bir de kağıt
kafiyelerimin zor denklemi
sanki Barcelona forvetleri
komplekse ve depresyona sokuyorum
hepsini kolaysa yok et beni
manitalara hava atmak için
vermedim hayatımdan 15 senemi
ve rap'çilerin boş cepleri
limited şirketlerinin ilgisini çekmedi
pek sarmadım mı tatlım?
ama rap yapmaktı tek farkım
hecelemek kolaydı bıraktım
Element albümü sattı ve rahattım
tik tok Müptela'yı patlatırken
hala hayvan gibi rhyme yaptığım
için bugünlerin temelini attım
ve değil dişlerim altın kaplı
sanırım halen underground'ım
yazmam mumble onlar random artist
ve beynim bombardıman
uçaklarını havalandıran pist
ruhum yanardağ gibi yıllardır
magma lav duman sis
ve siz rehin tutulmuş
ucuz konsomatrislersiniz
*****
basmadan yere
uçarım basmadan yere
bi' süper kahraman gibiyim
şansın varsa bas geri
(koşa koşa kaç!)
*****
basmadan yere
uçarım basmadan yere
sanki bi' rockstar'ım asla
yaklaşamaz şeytan bile
(yaklaşamaz!)
X2
*****
en iyi bildiğim şey rap'çilerin
leşinden ateş yakmak
kafiyeleri red-kit'ten hızlı çekerek
full cap'i ters takmak
gerçekleri konuşalım bugün
herkes takılıyor hep 5 yapraklı
ve pet şişe ağzına jelatini sarıp diyor:
-kanka ver çakmağını
ele geçiriyorum hedefleri
küçülüyo' tabi gözbebekleri
çözemedikleri bi denklemin
elementiyim imkansız keşfetmeniz
saniyede 2500 kilometre
hızla çarparım gerçekleri
parçalanırken sahteliğiniz
sadece beklersiniz teğet geçmemi
JOKER VS EVERYBODY
hedefini bulur her bi' mermi
kendi kendinlerine bilendiler niye mi?
asimilasyona bi ben direndim
hani nerdeler? her birine merdivendim
2000'lerde adım dergilerde
duvarda graffiti'lerde
omzumuzda rap 6 pillilerle
rock'çılarla hippi'lerle
kavgalara karıştık 20'lerde
ironik tabi ki beni uyuz ediyor
rap'çilerin girdiği tripler ve
bana attığınız tüm tweet'lerde
nefret kusmanız dur sinirlenme
film kopar bi' gün bende
gelemezsiniz artık izimden çünkü
*****
basmadan yere
uçarım basmadan yere
bi' süper kahraman gibiyim
şansın varsa bas geri
(koşa koşa kaç!)
*****
basmadan yere
uçarım basmadan yere
sanki bi' rockstar'ım asla
yaklaşamaz şeytan bile
(yaklaşamaz!)
X2