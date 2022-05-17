Joker - ROCKSTAR sözleri! 'ROCKSTAR' rap şarkısı sözleri nelerdir? Joker rap sözleri nelerdir? - Haberler

Joker - ROCKSTAR rap sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının sözleri Joker'e aittir. Şarkı sözleri haberimizde...

JOKER - ROCKSTAR ŞARKI SÖZLERİ

kaç yazar bak elimde 4 as var yine

kartlar benden yana kaybettin pas yap lan geri

fark etmez non-stop rhyme paslanmaz çenem

sapasağlam patlarsam kaç saklan hergele!

*****

çünkü basmadan yere

uçarım basmadan yere

bi' süper kahraman gibiyim

şansın varsa bas geri

(koşa koşa kaç!)

*****

basmadan yere

uçarım basmadan yere

sanki bi' rockstar'ım asla

yaklaşamaz şeytan bile

(yaklaşamaz!)

X2

*****

yap hesap kitap vaktin doldu tik-tak

ya risk al ya da itaat et King Size bu! lirikal

boş insanlara dikkat bu bir imtihan

Joker elinde bi' kalem bir de kağıt

kafiyelerimin zor denklemi

sanki Barcelona forvetleri

komplekse ve depresyona sokuyorum

hepsini kolaysa yok et beni

manitalara hava atmak için

vermedim hayatımdan 15 senemi

ve rap'çilerin boş cepleri

limited şirketlerinin ilgisini çekmedi

pek sarmadım mı tatlım?

ama rap yapmaktı tek farkım

hecelemek kolaydı bıraktım

Element albümü sattı ve rahattım

tik tok Müptela'yı patlatırken

hala hayvan gibi rhyme yaptığım

için bugünlerin temelini attım

ve değil dişlerim altın kaplı

sanırım halen underground'ım

yazmam mumble onlar random artist

ve beynim bombardıman

uçaklarını havalandıran pist

ruhum yanardağ gibi yıllardır

magma lav duman sis

ve siz rehin tutulmuş

ucuz konsomatrislersiniz

*****

basmadan yere

uçarım basmadan yere

bi' süper kahraman gibiyim

şansın varsa bas geri

(koşa koşa kaç!)

*****

basmadan yere

uçarım basmadan yere

sanki bi' rockstar'ım asla

yaklaşamaz şeytan bile

(yaklaşamaz!)

X2

*****

en iyi bildiğim şey rap'çilerin

leşinden ateş yakmak

kafiyeleri red-kit'ten hızlı çekerek

full cap'i ters takmak

gerçekleri konuşalım bugün

herkes takılıyor hep 5 yapraklı

ve pet şişe ağzına jelatini sarıp diyor:

-kanka ver çakmağını

ele geçiriyorum hedefleri

küçülüyo' tabi gözbebekleri

çözemedikleri bi denklemin

elementiyim imkansız keşfetmeniz

saniyede 2500 kilometre

hızla çarparım gerçekleri

parçalanırken sahteliğiniz

sadece beklersiniz teğet geçmemi

JOKER VS EVERYBODY

hedefini bulur her bi' mermi

kendi kendinlerine bilendiler niye mi?

asimilasyona bi ben direndim

hani nerdeler? her birine merdivendim

2000'lerde adım dergilerde

duvarda graffiti'lerde

omzumuzda rap 6 pillilerle

rock'çılarla hippi'lerle

kavgalara karıştık 20'lerde

ironik tabi ki beni uyuz ediyor

rap'çilerin girdiği tripler ve

bana attığınız tüm tweet'lerde

nefret kusmanız dur sinirlenme

film kopar bi' gün bende

gelemezsiniz artık izimden çünkü

*****

basmadan yere

uçarım basmadan yere

bi' süper kahraman gibiyim

şansın varsa bas geri

(koşa koşa kaç!)

*****

basmadan yere

uçarım basmadan yere

sanki bi' rockstar'ım asla

yaklaşamaz şeytan bile

(yaklaşamaz!)

X2

Haberler.com - Gündem