Dünyaca ünlü sanatçı Johnny Depp Türkiye'ye geldi merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Johnny Depp'in ne zaman Türkiye'ye geleceği araştırılıyor. Peki, Johnny Depp Türkiye'ye geldi mi? Johnny Depp İstanbul'a neden geldi? İşte detaylar...

Dünyaca ünlü aktör Johnny Depp, 2012 yılından beri içinde yer aldığı Hollywood Vampires adlı rock grubu ile Türkiye'ye gelecek. Johnny Depp'in ne zaman Türkiye'ye geleceği merak konusu oldu. Ünlü ismin hayranları tarafından İstanbul'a geliş tarihi araştırılıyor. Peki, Johnny Depp Türkiye'ye geldi mi? Johnny Depp İstanbul'a neden geldi? Detaylar haberimizde...

JOHNNY DEPP İSTANBUL'A NEDEN GELDİ?

Kadrosunda Johnny Depp'in de yer aldığı Hollywood Vampires grubu, İstanbul'da hayranlarıyla buluşmak için geldi. Johnny Depp, Alice Cooper ve Joe Perry'den oluşan Hollywood Vampires grubu, daha önce yayımladıkları mesajda, konserin tüm gelirini depremzedeler yararına DEC (Disasters Emergency Committee) deprem yardım fonuna bağışlayacaklarını açıklamıştı.