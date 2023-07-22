Konser vermek için Macaristan'da bulunan dünyaca ünlü oyuncu ve şarkıcı Johnny Depp, kaldığı otel odasında baygın halde bulundu. Peki, Johnny Depp sağlık durumu nasıl? Johnny Depp yaşıyor mu, neden bayıldı?

Johnny Depp sağlık durumu nasıl? Sorusu, internet üzerinde yer alan iddiaların ardından merak edildi. Karayip Korsanları'daki Jack Sparrow rolü ile hafızalara kazınan dünyaca ünlü oyuncu ve şarkıcı Johnny Depp, Budapeşte'deki konseri için Macaristan'a gitti. Bir otelde konaklayan Depp, odada baygın halde bulundu. Peki, Johnny Depp sağlık durumu nasıl? Johnny Depp yaşıyor mu, neden bayıldı?

JOHNNY DEPP SAĞLIK DURUMU NASIL?

Daily News Hungary'ye göre, otel odasında baygın halde bulunan dünyaca ünlü ismin yüksek dozda uyuşturucu madde bağlı olarak bayıldığı ileri sürüldü. Depp'in yüksek dozda uyuşturucu madde kullanarak intihar girişiminde bulunduğu da iddialar arasında yer alıyor. Ünlü ismin konseri iptal edilirken konuyla ilgili de henüz bir açıklama yapılmadı.