Ekranların sevilen yüzü Johnny Depp'in hayranlarını heyecanlandıran haber geldi. Birçok projede yer alan ve her projesinde kendisine hayran bırakan Johnny Depp'in doğum gününü İstanbul'da kutlayacağı söyleniyor. Peki, Johnny Depp ne zaman İstanbul'a gelecek? Johnny Depp İstanbul'a mı geliyor? Johnny Depp doğum günü ne zaman?

Johnny Depp ne zaman İstanbul'a gelecek? sorusu gündemde yer alıyor. Ünlü aktörün doğum gününü İstanbul'da vereceği büyük bir parti ile kutlayacağı söyleniyor. Peki, Johnny Depp ne zaman İstanbul'a gelecek? Johnny Depp İstanbul'a mı geliyor? Johnny Depp doğum günü ne zaman? İşte detaylar...

JOHNNY DEPP NE ZAMAN İSTANBUL'A GELECEK?

10 Haziran'da LifePark'ta büyük bir parti ile kutlayacak. 12 bin kişilik konser ile doğum günü kutlamasını gerçekleştirecek.

JOHNNY DEPP KİMDİR?

John Christopher "Johnny" Depp" II (d. 9 Haziran 1963) Amerikalı oyuncu, yapımcı ve müzisyendir.

Annesinin 12 yaşında hediye ettiği gitarla garage rock türü müzikler çalmaya başladı. 15 yaşında bir rock müzisyeni olmak umuduyla okulu bıraktı. Aynı sene anne ve babası boşanmış, bu durum kendisine zarar vermeye başlamıştı.

The Kids adlı müzik grubuyla çalmaya başladı. Grubun basçı ve vokalistinin kız kardeşi Lori Anne Allison ile 24 Aralık 1983'te evlendi. "Six Gun Method" adını almış grup Depp'in evliliği ile ilgili sorunları nedeniyle stüdyoya giremeden dağıldı. Los Angeles'da eşinin yardımıyla Nicolas Cage ile tanıştı ve ilk filmi Elm Sokağı Kâbusu'nda 1984 yılında oynama şansı buldu.

7 Mart 1986 yılında ise Lori Anne Allison'dan boşandı. İlk evliliğinden sonra Kate Moss ve Winona Ryder gibi ünlü isimlerle beraber olmuştur. Sevgilisi Winona Ryder'ın adını koluna Winona Forever olarak dövme yaptıran sanatçı dövmeyi ayrıldıklarında "sonsuza kadar şarapçı" anlamına gelen "Wino Forever" haline getirdi.

Özel hayatı

14 Haziran 1998 tarihinde Vanessa Paradis ile ilişkisi başlamıştır. Çift, 2012 yılında ayrıldıklarını açıklamıştır.

Depp, Robin Williams'ın 1998 yapımı Patch Adams filminde canlandırdığı "Hastane-Palyaçosu" tiplemesine gönderme yaparak, Halk Düşmanları adlı filminin tanıtımı için gittiği İngiltere'de, "Karayip Korsanları" film serisinin kült figürü Kaptan Jack Sparrow'un kostümünü giyerek Londra'da bulunan Great Ormond Street Hastanesi'nin çalışanlarını ve hasta çocukları ziyaret edip, klinikte hasta çocuklarla uzun süre yakından ilgilendi.

Depp, Böbrek yetmezliği sıkıntısı çeken kızı Lily-Rose Melody'nin, 2007 yılında başarılı bir şekilde tedavi edilmesinden dolayı Great Ormond Street Hastanesi'ne 1 milyon Euro bağışta bulunmuştu.

Filmografi

1984 Elm Sokağı Kâbusu Glen Lantz

1985 Private Resort Jack Marshall

1986 Slow Burn Donnie Fleischer

Müfreze Jack Lerner

1990 Cry-Baby Wade "Cry-Baby" Walker

Makas Eller Edward Scissorhands

1991 Freddy's Dead: The Final Nightmare Teen on TV

1993 Benny & Joon Sam

Gilbert'in Hayalleri Gilbert Grape

Arizona Dream Axel Blackmar

1994 Ed Wood Edward D. Wood, Jr.

1995 Don Juan DeMarco Don Juan/John R. DeMarco

Ölü Adam William Blake

Nick of Time Gene Watson

1996 Cannes Man Kendisi

1997 Köstebek Donnie Brasco/Joseph D. Pistone

The Brave Raphael

1998 Vegas'ta Korku ve Nefret Raoul Duke

L.A. Without a Map Kendisi/William Blake

1999 Dokuzuncu Kapı Dean Corso

Hayalet Süvari Ichabod Crane

Astronotun Karısı Spencer Armacost

2000 Çikolata Roux

Before Night Falls Lt. Victor, Bon Bon

2001 Beyaz Şeytan George Jung

Erkeğin Gözyaşları Cesar

From Hell Frederick Abberline

2003 Bir Zamanlar Meksika'da Sheldon Sands

Karayip Korsanları: Siyah İnci'nin Laneti Kaptan Jack Sparrow

2004 Happily Ever After L'inconnu

Gizli Pencere Mort Rainey

Düşler Ülkesi James M. Barrie

The Libertine John Wilmot, II. Earl of Rochester

2005 Charlie'nin Çikolata Fabrikası Willy Wonka

Ölü Gelin Victor Van Dort Seslendirme

2006 Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı Kaptan Jack Sparrow

2007 Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu