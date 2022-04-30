Johnny Depp ne oldu? Johnny Depp - Amber Heard özet! Johnny Depp davayı kazandı mı? HANGİ İDDİALAR ORTAYA ATILDI?

Johnny Depp Amber Heard davası nedir? Ünlü aktör Johnny Depp ile Amber Heard arasındaki 50 milyon dolarlık iftira davası, milyonlarca insanın günbegün takip ettiği bir medya olayına dönüşmüş durumda. Peki, Johnny Depp ne oldu? Johnny Depp - Amber Heard özet! Johnny Depp davayı kazandı mı? İşte detaylar...

JOHNNY DEPP NE OLDU?

Dünyaca ünlü oyuncu Johnny Depp'in Amber Heard'e yönelik iftira davasında gerilim her geçen gün tırmanırken, Amber Heard'ün yaptığı kurnazlık magazin gündemine bomba gibi düştü. Heard'ün Depp'in kıyafetlerini kopyalayarak onun kafasının içine girmeye çalıştığı öne sürüldü.

DÜNYA BASINININ YAKIN TAKİBİNDE

Beş yıl önce olaylı bir şekilde boşanan aktör Johnny Depp ve aktris Amber Heard'ün, görülen 'iftira' davası her yönden meyda tarafından yoğun bir şekilde ele alındı. Oyuncuların hareketlerinden ne giydiğine kadar hayranları tarafından ele alındı.

ESKİ EŞİNİ TAKLİT EDİYOR

35 yaşındaki oyuncu Amber Heard'ün, Depp'in daha önceki duruşmalarda giydiği kıyafetlere benzer kıyafetler giymesi dikkat çekti. Öyle ki Depp'in 11 Nisan'da taktığı broş ile Heard'ün 13 Nisan tarihli duruşma da aksesuar olarak tercih ettiği broş da neredeyse aynı.

"KAFASINI KARIŞTIRMAK İSTİYOR"

Bazı kullanıcılar, Heard'ün "kafa karıştırmak" için Depp'in daha önce giydiği kıyafetlere benzeyen kıyafetleri kasten seçtiğine inanıyor.

JOHNNY DEPP KİMDİR?

John Christopher Depp II 9 Haziran 1963 doğumlu Amerikalı oyuncu, yapımcı ve müzisyendir. On kere Altın Küre Ödülü'ne aday gösterildi, Sweeney Todd: Fleet Sokağı'nın Şeytani Berberi filmindeki Demon Barber rolüyle En İyi Erkek Oyuncu Akademi Ödülü'ne aday gösterildi. Depp, "Dünyanın en büyük film yıldızlarından biri" olarak kabul edilmektedir.

1980'lerin televizyon dizisi 21 Jump Street ile öne çıkarak gençlik idolü oldu. 1986'da Oliver Stone'un Vietnam Savaşı filmi Müfreze'de yardımcı bir rol ile başlayıp devamında romantik-kara fantezi türlerindeki Makas Eller'de (1990) ana karakteri oynayan Depp, "gerçek hayatta rastlanamayacak" rolleri canlandırmayı üstlenmektedir. Daha sonra fantastik gerilim filmi Hayalet Süvari (1999), fantastik macera filmi Karayip Korsanları: Siyah İnci'nin Laneti (2003) ve devam filmleri, fantastik film Charlie'nin Çikolata Fabrikası (2005), fantastik film Alis Harikalar Diyarında (2010) ve animasyon, aksiyon, western, komedi türlerindeki Rango'da (2011) ana karakterleri canlandırarak gişe başarısı yakaladı. Yönetmen, yapımcı ve aynı zamanda arkadaşı olan Tim Burton'la birlikte dokuz filmde iş birliği yaptı.

Depp, dünyanın en büyük film yıldızlarından biri olarak görülmektedir. Ed Wood, Donnie Brasco, Vegas'ta Korku ve Nefret, Düşler Ülkesi, Halk Düşmanları ve Kara Düzen filmlerinde gerçekleştirdiği başarılı performanslarıyla geniş çapta tanındı. Depp'in yer aldığı filmler Birleşik Devletler gişelerinde 3,1 milyar doların üzerinde ve dünya çapında 7,6 milyar doların üstünde hasılat elde etti. En başarılı filmleri 3 milyar dolardan fazla hasılat yapan Karayip Korsanları filmleri, 1 milyar dolardan fazla hasılat yapan Alis Harikalar Diyarında, 474 milyon dolar hasılat yapan Charlie'nin Çikolata Fabrikası ve 278 milyon dolar hasılat elde eden Turist'tir.

Depp, En İyi Erkek Oyuncu dalında Akademi Ödülü'ne üç kez aday olmak üzere birçok oyunculuk ödülüne aday gösterildi. Sweeney Todd: Fleet Sokağı'nın Şeytani Berberi filmindeki performansı sayesinde Müzikal veya Komedi Dalında En İyi Erkek Oyuncu Altın Küre Ödülü'nü, Karayip Korsanları: Siyah İnci'nin Laneti filmindeki performansı sayesinde En İyi Erkek Oyuncu SAG Ödülü'nü kazandı. 75 milyon dolarlık kazancıyla 2012 Guinness Dünya Rekorları'nda en çok para alan oyuncu olarak listeye alındı. 2015 yılında Disney Efsanesi olarak kabul edildi.

2020 yılında Depp, yeni film için bazı sahneler çekilmiş olmasına rağmen AT&T firmasının talimatıyla ve Warner Bros.un isteği üzerine Fantastik Canavarlar serisinde canlandırdığı Gellert Grindelwald rolünden ayrıldı.

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