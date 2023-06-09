Kadrosunda Johnny Depp'in de yer aldığı Hollywood Vampires grubu, konser için İstanbul'a geldi. Kullanıcılar tarafından Johnny Depp konseri ne zaman gerçekleşecek araştırılıyor. Peki, Johnny Depp İstanbul konseri ne zaman? Johnny Depp Türkiye konseri nerede yapılacak? İşte detaylar...

Kadrosunda Johnny Depp'in de yer aldığı Hollywood Vampires grubu, konser vermek üzere İstanbul'a geldi. Merakla beklenen konserin hangi tarihte yapılacağı araştırılıyor. Johnny Deep İstanbul konseri nerede gerçekleşecek merak konusu oldu. Peki, Johnny Depp İstanbul konseri ne zaman? Johnny Depp Türkiye konseri nerede yapılacak? Detaylar haberimizde...

JOHNNY DEPP KONSERİ NE ZAMAN?

Özel güvenlik ekibi eşliğinde kendisini bekleyen araca binen Depp, konser öncesi konaklayacağı otele gitti. Johnny Depp'in üyesi olduğu rock grubu Hollywood Vampires, 10 Haziran'da İstanbul'da konser verecek.

KONSERİN GELİRİ DEPREMZEDELERE BAĞIŞLANACAK

Johnny Depp, Alice Cooper ve Joe Perry'den oluşan Hollywood Vampires grubu, daha önce yayımladıkları mesajda, konserin tüm gelirini depremzedeler yararına DEC (Disasters Emergency Committee) deprem yardım fonuna bağışlayacaklarını açıklamıştı.