Dünyaca ünlü sanatçı Johnny Depp konser için İstanbul'a geldi. Kullanıcılar tarafından konser bilet fiyatları araştırılıyor. Peki, Johnny Depp İstanbul konseri ne kadar, kaç TL? Johnny Depp İstanbul konser bileti nereden alınıyor? İşte detaylar...

Kadrosunda Johnny Depp'in de yer aldığı Hollywood Vampires grubu, konser için İstanbul'a geldi. Ünlü aktör Johnny Depp'in İstanbul konserinin fiyatı merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Hollywood Vampires konserinin fiyatı araştırılıyor. Peki, Johnny Depp İstanbul konseri ne kadar, kaç TL? Johnny Depp İstanbul konser bileti nereden alınıyor? Detaylar haberimizde...

KONSERİN GELİRİ DEPREMZEDELERE BAĞIŞLANACAK

Johnny Depp, Alice Cooper ve Joe Perry'den oluşan Hollywood Vampires grubu, daha önce yayımladıkları mesajda, konserin tüm gelirini depremzedeler yararına DEC (Disasters Emergency Committee) deprem yardım fonuna bağışlayacaklarını açıklamıştı.

JOHNNY DEPP İSTANBUL KONSERİ NE KADAR?

Johnny Depp, 2012 yılından beri içinde yer aldığı Hollywood Vampires adlı rock grubu ile Türkiye'ye geldi. 10 Haziran 2023'te Lifepark İstanbul'da gerçekleşecek konserin fiyatının ne kadar olacağı merak konusu olmuştu. Hollywood Vampires rock grubunun İstanbul konser biletleri, Normal alan için 1000TL, Sahne önü için 2.500.000TL ve VIP Lounge 7.500.000 TL'den satışa çıkarıldı.