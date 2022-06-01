Johnny Depp-Amber Heard davasında jüri ne karar verdi? Johnny Depp davası kararı nedir? - Haberler

Johnny Depp, 2018 yılında Amerikan medyasında yer alan makalesi nedeniyle Heard'e 'karalama' davası açmış ve 50 milyon dolar tazminat talebinde bulunmuştu. Heard ise karşı hamlede bulunarak 100 milyon dolarlık tazminat davası açmıştı. Peki, Johnny Depp davası kararı nedir? Johnny Depp davasında jüri ne karar verdi? İşte detaylar haberimizde...

JOHNNY DEEP DAVASINDA JÜRİNİN KARARI NE OLDU?

Oy birliğiyle alınan kararda;

- Jüri Heard'ün eski eşi Depp'e iftira attığına

- Jüri karalama davasında Heard'ün Depp'e 15 milyon dolar tazminat ödemesine

- Jüri, Depp'in eski eşi Heard'e iftira atmadığına hükmetti.

Ayrıca jüri üyeleri, Heard'ün evliliğine ilişkin beyanlarına inanmadı ve iddialarının sadece Depp değil başkaca insanları da lekelediğine karar verdi. Jüri üyeleri Heard'ün "kötü niyetle" hareket ettiğine hükmetti.

MAHKEME DIŞINDA 'JOHNNY JOHNNY' TEZAHÜRATLARI

Mahkeme salonu dışında ünlü yıldızın hayranları "Johnny Johnny" tezahüratları yapıyor.

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