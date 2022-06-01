Johnny Depp-Amber Heard davasında jüri ne karar verdi? Johnny Depp davası kararı nedir? - Haberler

Johnny Depp-Amber Heard davasında jüri ne karar verdi? Johnny Depp davası kararı nedir?
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Johnny Depp, Amber Heard'e karşı açtığı karalama davasını kazandı. Jürinin kararı merak edildi. Dünya kamuoyunun ilgisini üzerinde toplayan Johnny Depp ve Amber Heard arasındaki karalama davasında sona gelindi. Jüri üyeleri 14 saat düşündükten sonra kararını verdiği ve hükmün az sonra açıklanacağı belirtildi. Peki, Johnny Depp davası kararı nedir? Johnny Depp davasında jüri ne karar verdi?
Johnny Depp, 2018 yılında Amerikan medyasında yer alan makalesi nedeniyle Heard'e 'karalama' davası açmış ve 50 milyon dolar tazminat talebinde bulunmuştu. Heard ise karşı hamlede bulunarak 100 milyon dolarlık tazminat davası açmıştı. Peki, Johnny Depp davası kararı nedir? Johnny Depp davasında jüri ne karar verdi? İşte detaylar haberimizde...
JOHNNY DEEP DAVASINDA JÜRİNİN KARARI NE OLDU?
Oy birliğiyle alınan kararda;
- Jüri Heard'ün eski eşi Depp'e iftira attığına
- Jüri karalama davasında Heard'ün Depp'e 15 milyon dolar tazminat ödemesine
- Jüri, Depp'in eski eşi Heard'e iftira atmadığına hükmetti.
Ayrıca jüri üyeleri, Heard'ün evliliğine ilişkin beyanlarına inanmadı ve iddialarının sadece Depp değil başkaca insanları da lekelediğine karar verdi. Jüri üyeleri Heard'ün "kötü niyetle" hareket ettiğine hükmetti.
MAHKEME DIŞINDA 'JOHNNY JOHNNY' TEZAHÜRATLARI
Mahkeme salonu dışında ünlü yıldızın hayranları "Johnny Johnny" tezahüratları yapıyor.