Amber Heard ile olaylı geçen dava süreçleri sonrasında Johnny Deep, Türkiye'ye geleceği yönündeki iddialarıyla tekrardan magazin gündeminde yer aldı. Peki Johnny Deep Türkiye'ye geliyor mu? Johnny Deep İstanbul'a gelecek mi? Detaylar haberimizde…

Dünya kamuoyunun ilgisini üzerinde toplayan Johnny Deep ve Amber Heard davası sonrasında Johnny Deep, magazin gündeminde yeni bir iddia ile yer aldı. Ünlü Hollywood yıldızı Johnny Deep'in Türkiye'ye geleceği yönünde haberler medyada yer almaya başladı. Peki Johnny Deep Türkiye'ye geliyor mu? Johnny Deep İstanbul'a gelecek mi? İşte detaylar…

JOHNNY DEEP TÜRKİYE'YE GELİYOR MU?

Dünyaca ünlü aktör Johnny Deep, 2012 yılından beri içinde yer aldığı rock grubu Hollywood Vampires'ın 10 Haziran 2023'te gerçekleşecek konseri için Türkiye'ye gelecek.

JOHNNY DEEP İSTANBUL'A GELECEK Mİ?

Johnny Deep, 2012 yılından beri içinde yer aldığı Hollywood Vampires adlı rock grubunun Türkiye konseri İstanbul'da gerçekleşecek. Pandemi yüzünden ertelenen konseri 10 Haziran 2023'te Lifepark'ta yapılacak.